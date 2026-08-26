Chỉ số tổn thương gan cao gấp 18 lần sau 3 ngày liên tiếp 'nhậu vì công việc'

(VTC News) -

Nam bệnh nhân 30 tuổi ở Hà Nội đi khám tại Bệnh viện đa khoa Medlatec với triệu chứng tức âm ỉ vùng hạ sườn phải kéo dài khoảng một tuần, kèm mệt mỏi và mất ngủ.

Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết do tính chất công việc nên uống nhiều rượu trong 3 ngày liên tiếp. Một tuần sau, anh xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như đầy hơi, chướng bụng, đau mỏi, ngứa toàn thân, nước tiểu sẫm màu.

Kết quả xét nghiệm, GGT (chỉ số liên quan đến tổn thương gan do rượu) đạt 1.087 U/L, cao khoảng 18 lần giới hạn bình thường. Trong khi đó, men gan đều tăng nhẹ. Siêu âm đàn hồi ghi nhận gan thoái hóa mỡ độ I, độ cứng gan F0, chưa có dấu hiệu xơ hóa.

Từ tiền sử uống nhiều rượu liên tục cùng kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm gan cấp do rượu. Anh được yêu cầu ngừng hoàn toàn rượu bia, sử dụng thuốc theo đơn và tái khám sau một tháng.

Tổn thương gan có thể xảy ra khi sử dụng lượng lớn rượu trong thời gian ngắn.

Theo ThS.BSNT Phạm Thị Quế, chuyên khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, việc uống nhiều rượu trong các cuộc gặp gỡ, liên hoan hoặc những buổi “nhậu vì công việc” cần được nhìn nhận thận trọng. Tổn thương gan có thể xảy ra khi sử dụng lượng lớn rượu trong thời gian ngắn, đặc biệt nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên.

Viêm gan do rượu là tình trạng các tế bào gan bị viêm và tổn thương do sử dụng rượu bia quá mức. Bệnh có thể diễn biến cấp tính hoặc mạn tính, từ không có triệu chứng rõ ràng đến suy giảm chức năng gan, xơ gan, ung thư gan, thậm chí tử vong.

Các biểu hiện người dân cần lưu ý gồm vàng da, vàng mắt, chán ăn, mệt mỏi, sụt cân, buồn nôn, nôn, đau bụng, sốt. Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể xuất hiện cổ trướng, phù, chảy máu hoặc bệnh não gan.

Bác sĩ cho biết nguy cơ tổn thương gan liên quan đến rượu phụ thuộc chủ yếu vào lượng rượu và thời gian sử dụng. Uống càng nhiều, càng thường xuyên và kéo dài, nguy cơ viêm gan, gan nhiễm mỡ và xơ gan càng cao.

Ngoài ra, nữ giới dễ bị tổn thương gan do rượu hơn nam giới. Yếu tố di truyền, thừa cân, chế độ ăn nhiều chất béo, tích tụ sắt trong gan hoặc mắc viêm gan virus cũng có thể làm tăng nguy cơ.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên xem những cuộc nhậu liên tiếp vì công việc là chuyện bình thường. Khi xuất hiện mệt mỏi kéo dài, đau tức vùng hạ sườn phải, ngứa, vàng da, vàng mắt hoặc nước tiểu sẫm màu sau thời gian uống nhiều rượu, cần đi khám để được kiểm tra chức năng gan và đánh giá tổn thương.