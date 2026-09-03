(VTC News) -

Nhà mái Nhật nổi bật với phần mái có độ dốc nhẹ, mở rộng ra các hướng giúp thoát nước tốt và tạo cảm giác cân đối. Kiến trúc này chú trọng sự tối giản, hài hòa với thiên nhiên và phù hợp với nhiều loại hình nhà ở.

Với diện tích sàn 90m², nhà mái Nhật 2 tầng có thể bố trí từ 3 - 4 phòng ngủ, phòng khách, bếp và khu sinh hoạt chung. Thiết kế này phù hợp với gia đình từ 4 - 6 thành viên.

Cách tính diện tích xây dựng nhà mái Nhật

Để tính chi phí chính xác, trước tiên cần xác định tổng diện tích xây dựng (bao gồm móng, mái và các tầng) theo hệ số quy đổi. Trong đó, móng cọc thường tính khoảng 20-40% diện tích sàn, móng băng tính khoảng 50% diện tích sàn. Phần mái Nhật được tính từ 50 - 70% diện tích sàn.

Nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật 2 tầng 90m², móng băng, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 90 x 100% = 90m²

Diện tích sàn tầng 2: 90 x 100% = 90m²

Diện tích móng: 90 x 50% = 45m²

Diện tích mái Nhật: 90 x 60% = 54m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi để tính chi phí là 279m²

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 90m² khoảng bao nhiêu?

Chi phí xây nhà thường áp dụng công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá/m²

Hiện nay, đơn giá xây dựng gồm hai hình thức chính là đơn giá xây trọn gói và đơn giá xây phần thô.

Trong đó, đơn giá nhân công và phần thô dao động từ 3,5 - 4,3 triệu đồng/m². Đơn giá trọn gói (chìa khóa trao tay) khoảng 5,5 - 8 triệu đồng/m², tùy theo chất lượng vật liệu hoàn thiện từ trung bình đến cao cấp).

Với đơn giá xây trọn gói 7,5 triệu đồng/m², tổng chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 90m² ước tính:

279m² x 7,5 triệu đồng/m² = 2,092 tỷ đồng

Nếu áp dụng đơn giá xây phần thô và nhân công 4 triệu đồng/m², tổng chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 90m² ước tính:

279m² x 4 triệu đồng/m² = 1,16 tỷ đồng

Tuy nhiên, bên cạnh chi phí phần thô và nhân công, gia chủ cần chuẩn bị thêm ngân sách cho phần hoàn thiện gồm sơn tường, lát nền, cửa, thiết bị vệ sinh, đèn chiếu sáng... Trường hợp lựa chọn gạch, cửa, thiết bị vệ sinh hoặc sơn cao cấp, tổng chi phí có thể tăng đáng kể.

Còn với đơn giá trọn gói, chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng thực tế vẫn có thể thay đổi tùy theo thiết kế cầu kỳ, đơn giá thi công, hoặc yêu cầu hoàn thiện...