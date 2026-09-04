Xây nhà mái Nhật chữ L 120m² khoảng bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Nhà mái Nhật chữ L 120m² được nhiều gia đình lựa chọn nhờ hình khối cân đối, tận dụng mặt bằng tốt và phù hợp với những khu đất có chiều ngang tương đối rộng.

Đặc điểm nhà mái Nhật chữ L 120m²

Đặc trưng của nhà mái Nhật là hệ mái dốc vừa phải, các khối mái được bố trí cân đối, tạo cảm giác thanh thoát và hiện đại. Khi kết hợp với mặt bằng chữ L, công trình thường có một phần khối nhà nhô ra, tạo khoảng sân lõm ở góc chữ L, thuận tiện bố trí sân chơi, chỗ để xe hoặc không gian xanh.

Với diện tích khoảng 120m², nhà mái Nhật chữ L có thể bố trí 3-4 phòng ngủ, phòng khách, bếp - ăn, phòng thờ và các khu vực phụ trợ.

Một ưu điểm nữa là hình chữ L giúp phân chia tương đối rõ khu vực sinh hoạt chung và phòng ngủ, đồng thời tạo nhiều hướng tiếp cận ánh sáng, thông gió.

Xây nhà mái Nhật chữ L 120m² hết bao nhiêu tiền?

Để tính tương đối chính xác chi phí xây nhà, cần xác định tổng diện tích xây dựng quy đổi bao gồm diện tích móng + diện tích sàn + diện tích mái.

Thông thường, theo tỷ lệ quy đổi, móng cọc được tính khoảng 20-40% diện tích sàn, móng băng tính khoảng 50% diện tích sàn. Diện tích mái Nhật thường được tính theo hệ số khoảng 50-70% diện tích sàn.

Nhà mái Nhật 1 tầng chữ L. (Ảnh: Tostemvietnam)

Với nhà 1 tầng mái Nhật chữ L 120m², móng băng, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 100% x 120m² = 120m²

Diện tích móng: 50% x 120m² = 60m²

Diện tích mái Nhật: 70% x 120m² = 84m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi khoảng 264m².

Cách tính hệ số móng và mái có thể thay đổi theo hồ sơ thiết kế, loại móng và kết cấu mái.

Hiện nay, đơn giá xây phần thô khoảng 3,2 - 4,5 triệu đồng/m², trong khi xây trọn gói dao động từ 5,2 - 9 triệu đồng/m² tùy chất lượng hoàn thiện.

Nếu áp dụng mức giá 4 triệu đồng/m² cho phần thô, chi phí xây nhà mái Nhật chữ L 120m² ước tính:

264m² x 4 triệu đồng/m² = 1,056 tỷ đồng

Với phương án trọn gói đơn giá 8,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật chữ L 120m² ước tính:

264m² x 8,5 triệu đồng/m² = 2,244 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Chi phí xây nhà mái Nhật L 120m² phụ thuộc vào từng phân khúc vật liệu, đơn giá nhân công, kiến trúc...