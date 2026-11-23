(VTC News) -

Chi phí nhổ răng khôn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu là câu hỏi quen thuộc của những người có răng số 8 gây ê nhức hoặc mọc không đúng hướng. Thực tế, chi phí không có một con số chung cho mọi trường hợp, vì mỗi răng nằm ở một vị trí và đòi hỏi mức độ can thiệp khác nhau.

Nhổ răng khôn là tiểu phẫu phổ biến trong nha khoa.

Theo bảng giá tham khảo tháng 10/2026 của Nha khoa Nhân Tâm, răng khôn hàm trên có khung chi phí từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng mỗi răng, răng khôn hàm dưới từ 1.000.000 đến 3.500.000 đồng mỗi răng. Với ca khó như răng mọc lệch nhiều, nằm ngang, mọc ngầm hoặc chân răng cong, khung chi phí là 3.500.000 đến 5.000.000 đồng mỗi răng.

Sự chênh lệch này đến từ độ phức tạp của ca tiểu phẫu. Răng khôn hàm dưới nằm sâu trong xương đặc, gần dây thần kinh răng dưới nên bác sĩ cần thao tác cẩn thận hơn. Răng mọc ngầm có thể phải bóc tách nướu, làm gọn xương và chia nhỏ thân răng trước khi lấy ra.

Bên cạnh độ phức tạp của răng thì công nghệ hỗ trợ, tay nghề bác sĩ, số lượng răng cần nhổ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tổng chi phí điều trị. Tại Nha khoa Nhân Tâm, khách hàng được khám, tư vấn và chụp phim trước khi nhổ răng khôn. Chi phí cụ thể sẽ được bác sĩ thông báo sau khi thăm khám và đánh giá chi tiết tình trạng răng.

Mức chi phí sẽ được tư vấn cụ thể sau khi bác sĩ đánh giá phim chụp.

Chăm sóc sau nhổ răng khôn: giữ cục máu đông là then chốt

Nếu chi phí là điều người bệnh quan tâm trước tiểu phẫu, thì chăm sóc sau nhổ răng khôn là yếu tố tác động nhiều đến quá trình hồi phục phía sau. Ngay khi răng được lấy ra, một cục máu đông hình thành trong ổ răng đóng vai trò quan trọng, giúp che phủ vùng mô tổn thương, bảo vệ ổ răng và tạo điều kiện cho quá trình lành thương diễn ra. Vì vậy, mọi hướng dẫn sau nhổ răng đều xoay quanh một mục tiêu là giữ cho cục máu đông ổn định.

Cắn chặt băng gạc do bác sĩ đặt trong khoảng 30-60 phút để hỗ trợ cầm máu. Hạn chế nói chuyện và nhai để tránh làm lệch gạc.

Chườm lạnh, chườm ấm đúng thời điểm: Trong 24-48 giờ đầu, chườm lạnh bên ngoài má mỗi lần 15-20 phút, có lớp khăn mềm ngăn cách với da. Từ ngày thứ 2-3, nếu tình trạng sưng đã giảm nhưng còn bầm tím, có thể chuyển sang chườm ấm vừa phải

Dùng thuốc theo chỉ định: Sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm đúng loại và liều lượng theo đơn của bác sĩ. Không tự ý mua thêm thuốc hoặc ngừng thuốc khi chưa được hướng dẫn

Vệ sinh răng miệng nhẹ nhàng: Trong 24 giờ đầu, tránh súc miệng mạnh và chải trực tiếp lên vùng vừa nhổ. Sau đó, có thể súc miệng nhẹ bằng nước muối sinh lý theo hướng dẫn của bác sĩ

Tránh tác động đến ổ răng: Trong ít nhất 24 giờ đầu, không dùng ống hút, khạc nhổ mạnh, chép miệng hoặc dùng tay, lưỡi chạm vào vết nhổ để hạn chế nguy cơ bong cục máu đông

Hạn chế thuốc lá và rượu bia: Nicotine có thể ảnh hưởng đến quá trình lành thương, lực hút khi hút thuốc làm tăng nguy cơ bong cục máu đông

Ăn uống phù hợp: Ưu tiên thức ăn mềm, nguội hoặc ấm như cháo, súp, sữa chua, trứng hấp và khoai tây nghiền

Nghỉ ngơi hợp lý: Hạn chế vận động mạnh trong 1-2 ngày đầu và kê cao đầu khi ngủ để hỗ trợ giảm sưng, tạo điều kiện cho vùng nhổ răng hồi phục

Về thời gian hồi phục, nướu sẽ lành thương sau khoảng 7 đến 14 ngày nếu chăm sóc đúng cách, còn xương ổ răng cần thêm khoảng 1 đến 2 tháng để ổn định. Thời gian này có thể khác nhau tùy cơ địa và độ khó của từng ca.

Với răng mọc lệch, mọc ngầm, vết khâu cần được giữ sạch, không dùng lưỡi đẩy chỉ, và tình trạng sưng sẽ tăng trong ngày thứ 2 đến 3 rồi giảm dần. Bạn nên tái khám đúng hẹn sau khoảng 7 ngày nếu dùng chỉ thường, kể cả khi đã hết đau.

Thăm khám trước khi quyết định nhổ răng khôn

Với người đang cân nhắc nhổ răng khôn, bước đầu tiên là thăm khám và chụp phim để bác sĩ xác định hướng mọc, mức độ khó và phương án phù hợp. Tại Nha khoa Nhân Tâm, ca nhổ răng khôn được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, có chụp phim CT 3D và ứng dụng công nghệ Piezotome để hạn chế sang chấn.

Sau tiểu phẫu, bạn được hướng dẫn chăm sóc và hẹn tái khám theo lịch để theo dõi quá trình lành thương.

Nha khoa Nhân Tâm ứng dụng công nghệ Piezotome trong nhổ răng khôn.