Chelsea bị phạt nặng nhất lịch sử Ngoại Hạng Anh

Theo Daily Mail, Chelsea bị phạt tổng cộng 10,75 triệu bảng, mức phạt cao nhất lịch sử giải Ngoại Hạng Anh vì vi phạm các quy định chuyển nhượng trong giai đoạn Roman Abramovich còn sở hữu câu lạc bộ. Ngoài khoản tiền phạt, Chelsea còn bị cấm chuyển nhượng cầu thủ học viện (đội trẻ) trong 9 tháng, đồng thời nhận lệnh cấm chuyển nhượng cầu thủ đội một trong vòng một năm nhưng ở dạng treo.

Điều này có nghĩa là Chelsea vẫn được phép ký hợp đồng với các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng như bình thường. Tuy nhiên, họ không được phép vi phạm bất kỳ quy dịnh nào trong vòng 2 năm. Chỉ cần có một vi phạm, án phạt cấm chuyển nhượng sẽ chính thức được áp dụng đối với Chelsea mà không có bất kỳ hình thức giảm nhẹ nào.

Premier League đưa ra án phạt sau khi phát hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp đã được chi cho cầu thủ, người đại diện chưa đăng ký và một số cá nhân khác trong giai đoạn 2011-2018. Ban đầu, Chelsea bị cáo buộc 74 vi phạm vào tháng 9.

Phần lớn các cáo buộc liên quan đến những thương vụ chuyển nhượng được thực hiện từ mùa giải 2010-11 đến 2015-16, bao gồm các bản hợp đồng với nhiều ngôi sao lớn như Eden Hazard, Samuel Eto'o, Willian, David Luiz, Andre Schürrle, Ramires và Nemanja Matić.

Đến năm 2022, Chelsea đã chủ động báo cáo với ban tổ chức Premier League về những vi phạm quy định có thể đã xảy ra trong quá khứ. Sau quá trình điều tra, Premier League hiện đã hoàn tất hai quy trình kỷ luật riêng biệt đối với câu lạc bộ.

Việc Chelsea bị xử phạt cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi khi nào Manchester City sẽ phải đối mặt với phán quyết, sau khi đội bóng này bị cáo buộc 115 vi phạm quy định tài chính vào năm 2023.

Theo dữ liệu từ Capology, khoản tiền phạt của Chelsea thậm chí còn cao hơn mức lương thường niên cao nhất mà CLB đang trả cho các cầu thủ như Reece James và Wesley Fofana.

Mức phạt này cũng phá vỡ kỷ lục trước đó của West Ham, đội từng bị phạt 5,5 triệu bảng vào năm 2007 vì vi phạm quy định trong thương vụ chiêu mộ Carlos Tevez và Javier Mascherano.

Việc trừ điểm cũng là một trong những hình phạt mà Liên đoàn bóng đá Anh có thể áp dụng, nhưng biện pháp này đã không được sử dụng trong trường hợp của Chelsea.

Lệnh cấm chuyển nhượng đối với đội một của Chelsea được treo trong hai năm, và nếu bị kích hoạt sẽ kéo dài 12 tháng.

Trong tuyên bố chính thức, Chelsea cho biết: “Câu lạc bộ bóng đá Chelsea đã đạt được thỏa thuận với Premier League liên quan đến các vấn đề quy định trong quá khứ mà câu lạc bộ đã tự báo cáo vào năm 2022.

Như đã thông báo trước đó, câu lạc bộ đã tự nguyện và chủ động công bố với các cơ quan quản lý liên quan về những vi phạm quy định có thể đã xảy ra trong quá khứ, baogồm cả việc báo cáo tài chính chưa đầy đủ từ hơn một thập kỷ trước.

Trong quá trình điều tra sâu rộng của Premier League, câu lạc bộ đã chủ động cung cấp hàng nghìn tài liệu. Khi nhận được yêu cầu thông tin, Chelsea cũng nhanh chóng đưa ra các phản hồi đầy đủ và hỗ trợ mọi hướng điều tra nhằm phục vụ một quy trình phức tạp và kỹ lưỡng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, một bên thứ ba đã cung cấp thêm bằng chứng liên quan đến những vi phạm tiềm tàng của quy định Premier League do một cựu nhân viên gây ra trong một số giao dịch liên quan đến học viện trước đây. Thông tin này đã được câu lạc bộ chủ động báo cáo ngay lập tức cho Premier League”, Chelsea cho biết trong tuyên bố.

Từ năm 2011 đến 2018, các bên thứ ba có liên quan đến Chelsea đã thực hiện những khoản thanh toán không được công bố cho cầu thủ, người đại diện và một số cá nhân khác. Câu lạc bộ đã không báo cáo các khoản thanh toán này cho Premier League cũng như bất kỳ cơ quan quản lý bóng đá nào.

Những khoản tiền này mang lại lợi ích trực tiếp cho Chelsea, và câu lạc bộ cũng thừa nhận đã không hành xử một cách thiện chí đối với Premier League. Tuy nhiên, ban tổ chức giải đấu ghi nhận rằng Chelsea đã tự báo cáo các vi phạm vào năm 2022 và đã thể hiện sự hợp tác “xuất sắc” trong suốt quá trình điều tra.

Đối với học viện, Premier League cũng điều tra các vi phạm tiềm tàng liên quan đến quy định phát triển cầu thủ trẻ. Những sai phạm này do một cựu nhân sự cấp cao gây ra và liên quan đến việc đăng ký cầu thủ học viện trong giai đoạn 2019-2022.

Trong thông báo chính thức, Premier League cho biết hai quy trình kỷ luật riêng biệt đã được hoàn tất sau khi Chelsea tự nguyện báo cáo các vi phạm có thể xảy ra trong quá khứ.

Hai thỏa thuận xử phạt đã được một Ủy ban độc lập phê chuẩn, theo đó Chelsea chấp nhận nộp tổng cộng 10,75 triệu bảng vì vi phạm các quy định của Premier League liên quan đến báo cáo tài chính, đầu tư của bên thứ ba và phát triển cầu thủ trẻ.

Ngoài ra, câu lạc bộ còn phải chịu toàn bộ chi phí cho cuộc điều tra của Premier League.