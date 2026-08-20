Trung vệ Thái Lan cảnh báo sức mạnh của tuyển Việt Nam trước chung kết ASEAN Cup

(VTC News) -

Ngày 22/8, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan tại trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Rajamangala. Theo Siamsport, trong buổi tập của đội tuyển Thái Lan trước thềm trận đấu, trung vệ Manuel Tom Bihr cho rằng cả hai đội đều xứng đáng góp mặt ở trận chung kết.

“Đội tuyển Việt Nam có lối chơi rất rõ ràng. Chúng tôi đang cố gắng làm việc chăm chỉ để phát huy tối đa năng lực và đạt phong độ tốt nhất. Với trận lượt đi trên sân nhà, tôi muốn kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ và lấp đầy các khán đài, bởi tất cả mọi người chính là cầu thủ thứ 12, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn”, trung vệ Manuel Tom Bihr cho biết.

Anh ví hành trình vừa qua giống như việc leo núi, phải vượt qua những chặng đường gập ghềnh. Dù thừa nhận màn thể hiện ở trận đấu gần nhất (thua Singapore 1-2 tại bán kết lượt về) chưa thật sự như ý, nhưng Tom Bihr nhấn mạnh toàn đội hiện vẫn giữ được bầu không khí rất tích cực và chỉ tập trung tối đa cho hai trận đấu quyết định.

Đội tuyển Thái Lan trong buổi tập chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Siamsport)

Trong khi đó, Seksan Ratree, tiền vệ đội tuyển Thái Lan, cho biết toàn đội đang gấp rút hồi phục thể trạng và nắm bắt những yêu cầu chiến thuật của huấn luyện viên.

Mục tiêu của Thái Lan là tập trung vào từng trận đấu, đặc biệt là giành chiến thắng trên sân nhà ở trận lượt đi để tạo lợi thế. Vì vậy, Seksan cũng mong muốn đông đảo người hâm mộ Thái Lan đến sân tiếp thêm động lực cho đội tuyển.

Buổi tập ngày 20/8 là buổi tập thứ hai của đội tuyển Thái Lan, kéo dài khoảng 1 tiếng 30 phút. Nội dung tập luyện tập trung vào việc khắc phục những sai sót và tăng cường sự hiểu biết về chiến thuật thi đấu.

Trong khi đó, quỹ thời gian chuẩn bị cho trận đấu của đội tuyển Việt Nam khá hạn chế. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa thi đấu trận bán kết lượt về tối 19/8 và ngay ngày hôm sau đã phải lên đường sang Bangkok. Đến ngày 21/8, toàn đội mới có buổi tập luyện đầu tiên và cuối cùng để sẵn sàng cho lượt trận đầu tiên.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 22/8 trên sân vận động Rajamangala tại Bangkok. Sau đó 4 ngày, hai đội sẽ bước vào trận chung kết lượt về vào lúc 20h ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội.