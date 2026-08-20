Tuyển Việt Nam có Xuân Son, Hoàng Hên, Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan nói 'không sợ'

(VTC News) -

Trên trang Daily News, ông Charnwit Polcheewin - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - đưa ra nhận xét về cặp đấu chung kết ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trong trận lượt đi ngày 22/8 tại sân Rajamangala và lượt về ngày 26/8 tại sân Mỹ Đình.

“Chúng tôi có sợ không? Không. Chúng tôi không sợ”, ông Charnwit - từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ và đội tuyển Thái Lan trước đây - bình luận về việc đội tuyển Việt Nam sở hữu những cầu thủ nhập tịch chất lượng cao như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên.

Ông Charnwit Polcheewin cho rằng khả năng cạnh tranh chức vô địch của đội tuyển Thái Lan sẽ phụ thuộc nhiều vào cách HLV Anthony Hudson lựa chọn đội hình: “Cá nhân tôi nghĩ mọi chuyện phụ thuộc vào Anthony Hudson sẽ bố trí đội hình như thế nào, bởi chắc chắn ông ấy đã có kế hoạch trong đầu. Tôi nghĩ ông ấy sẽ lựa chọn những cầu thủ tốt nhất và sẵn sàng nhất”.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Charnwit Polcheewin

Ông Charnwit Polcheewin cho rằng đội tuyển Thái Lan ở giải đấu này thiếu nhiều cầu thủ quan trọng do nhiều CLB từ chối nhả người: “Có lẽ đội cũng không có quá nhiều cầu thủ chấn thương. Dù thể trạng của các cầu thủ có thể chưa hoàn toàn đạt 100%, nhưng như mọi người đều biết, chúng ta gần như không có những cầu thủ chủ chốt”.

Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cho rằng đội tuyển Việt Nam hiện tại là sự kết hợp giữa cầu thủ Việt Nam và những cầu thủ nhập tịch. Ông Charnwit Polcheewin khẳng định đội tuyển Thái Lan không e ngại nhưng đồng thời tiếc nuối khi trận đấu đã không còn mang đúng bản sắc bóng đá Đông Nam Á như trước.

Theo Charnwit Polcheewin, việc các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á sử dụng cầu thủ nhập tịch đang đặt ra một câu hỏi về bản sắc và ý nghĩa cạnh tranh tại giải đấu khu vực.

“Đây là một giải đấu bóng đá ở Đông Nam Á. Nhiều đội tuyển quốc gia đang đi theo xu hướng nhập tịch. Malaysia đã làm vậy. Singapore thì có thể hiểu được vì nguồn lực hạn chế”, ông Charnwit Polcheewin phát biểu.

Ông Charnwit Polcheewin cũng khẳng định đội tuyển Thái Lan sẵn sàng thi đấu với bất kỳ đội tuyển nào ở Đông Nam Á: “Chúng tôi sẵn sàng thi đấu với bất kỳ đội tuyển nào tham dự ASEAN Cup”.

“Chúng ta không hề yếu thế. Người hâm mộ đều hiểu rằng nếu chúng ta có thể đưa những cầu thủ chủ chốt vào đội hình, mọi chuyện sẽ giống như cách đây 2 năm, khi các trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Dù họ có các cầu thủ nhập tịch kết hợp trong đội hình đi nữa. Nhưng nếu hỏi chúng ta có sợ đội tuyển Việt Nam không, thì không, chúng ta không sợ. Từ khi tôi làm HLV, mỗi lần đối đầu với họ đều là một trận đấu thú vị”, ông Charnwit Polcheewin nhấn mạnh.