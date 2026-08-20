Mua vé xem Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 ở đâu?

(VTC News) -

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố kế hoạch bán vé và hướng dẫn cách mua vé xem trận chung kết lượt về. Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 26/8 (thứ Tư). Trước đó, 2 đội thi đấu trận lượt đi ở sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) ngày 22/8.

Theo thông tin chính thức từ VFF, vé xem trận đấu bán kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà được phát hành với 4 mệnh giá 1.500.000 đồng, 1.200.000 đồng, 800.000 đồng, 500.000 đồng. Vé được phát hành độc quyền trên ứng dụng Techcomback OneU (tên cũ là OneU) bắt đầu từ 14h ngày 20/8/2026 đến 20h ngày 21/8/2026 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

Đội tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, người hâm mộ chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint.

Vé được chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho khách hàng dự kiến từ 25/8/2026. Khi nhận vé cần có bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu.

Trong trường hợp ủy quyền, người nhận thay cần có bản photo CCCD/Hộ chiếu của người uỷ quyền và người được uỷ quyền; giấy uỷ quyền ghi rõ các thông tin người uỷ quyền và người được uỷ quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với BTC về số lượng vé do người uỷ quyền bàn giao/không bàn giao.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự…có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

VFF cũng nhấn mạnh ban tổ chức có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.