Chuyến thăm Bỉ và EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đưa quan hệ sang trang mới

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 21 - 24/10 tới. Chuyến thăm nhằm hiện thực hóa các cam kết chiến lược và mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên.

Nhân dịp này, phóng viên VOV đã phỏng vấn bà Nguyễn Hương Trà, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Hương Trà, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu.

- Xin Đại sứ cho biết bối cảnh, mục đích và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân?

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Vương quốc Bỉ và EU từ ngày 21 - 24/10. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử khi sau hơn một thập kỷ, người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ.

Chuyến thăm này tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu và với Bỉ, đồng thời là nỗ lực nhằm cụ thể hóa hơn nữa những cam kết cấp cao đã đạt được giữa hai nước, chuyển hóa các cam kết này thành những hành động và dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và các địa phương của hai bên.

- Nhìn lại chặng đường hợp tác vừa qua, Đại sứ đánh giá như thế nào về những thành tựu nổi bật và bước phát triển mang tính bước ngoặt trong quan hệ Việt Nam - EU, cũng như tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới?

Việt Nam và EU đang ở trong một giai đoạn mà quan hệ phát triển có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay, được khẳng định qua việc Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm nước ta ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp.

Trong chuyến thăm này, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất trong ASEAN có khuôn khổ quan hệ sâu sắc này với EU, tạo nền tảng hết sức vững chắc cho quan hệ hai bên.

Hợp tác thương mại giữa hai bên cũng phát triển rất tích cực. Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN, đồng thời EU là 1 trong 4 đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, hợp tác về giáo dục, văn hóa và các lĩnh vực khác đều đang phát triển hết sức tích cực.

Tuy nhiên, dư địa hợp tác giữa hai bên tôi cho rằng vẫn còn rất lớn. Trước hết, chúng ta có thể tiếp tục khai thác sâu hơn nữa trụ cột hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một nền tảng có thể đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, tạo động lực cho hai bên cùng phát triển một cách tích cực hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cùng những vấn đề an ninh phi truyền thống cũng sẽ mở ra những không gian hợp tác mới đầy tiềm năng giữa Việt Nam và EU.

- Thưa Đại sứ, để hiện thực hóa các cam kết cấp cao thành những dự án cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hai bên cần tập trung vào những giải pháp đột phá nào?

Như tôi vừa khẳng định, trụ cột về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là một ưu tiên hàng đầu trong quan hệ giữa Việt Nam và EU thời gian tới. Điều này không chỉ dừng lại ở các cam kết cấp cao, mà sẽ được chuyển hóa thành những dự án và hành động cụ thể trong chuyến thăm sắp tới.

Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng ưu tiên và thế mạnh của EU về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục - đào tạo hay phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược cũng là những lĩnh vực hai bên có thể tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn.

Mặc dù vậy, để chuyển hóa các cam kết thành hành động cụ thể, hai bên cần nỗ lực triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời chủ động huy động thêm các nguồn lực mới, sáng tạo hơn để triển khai thành công những dự án này.

- Đối với quan hệ song phương Việt Nam - Bỉ, theo Đại sứ, đâu là những điểm tương đồng chiến lược và những lĩnh vực thế mạnh mà Bỉ có thể hợp tác, hỗ trợ Việt Nam nhằm tạo bước đột phá cho mục tiêu tăng trưởng và phát triển trong giai đoạn mới?

Việt Nam và Bỉ chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng chiến lược, đặc biệt là vị trí địa chính trị quan trọng tại mỗi khu vực. Hai nước cùng có chung tiếng nói về ủng hộ tự do hóa thương mại, đề cao chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc. Đây là những nền tảng rất vững chắc để đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn nữa.

Tôi cho rằng trong thời gian tới, với thế mạnh của mình trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, sản xuất chip, Bỉ có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển các ngành này, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu.

Bên cạnh đó, Bỉ sở hữu nhiều kinh nghiệm quý báu trong phát triển cảng biển, hạ tầng chiến lược và logistics xanh, logistics thông minh. Đây đều là những lĩnh vực Việt Nam đặc biệt quan tâm và mong muốn đẩy mạnh hợp tác nhằm tạo bước đột phá cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cũng như tạo tiền đề vững chắc cho một kỷ nguyên phát triển mới.

- Xin cảm ơn Đại sứ!

Anh Tuấn/VOV-Paris (VOV-Paris)