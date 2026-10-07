Tin nóng thế giới hôm nay 7/10: Tàu dầu bốc cháy ngoài khơi Nga

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 7/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến vụ tàu dầu bốc cháy sau khi bị xuồng không người lái tấn công ngoài khơi Nga và những phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến xung đột với Iran.

Tàu dầu bốc cháy sau khi bị xuồng không người lái tấn công ngoài khơi Nga

Ngày 6/10, một tàu chở dầu treo cờ Liberia bốc cháy ngoài khơi thành phố Sochi trên Biển Đen sau khi bị xuồng không người lái tấn công, theo Bộ Giao thông Vận tải Nga.

Tàu Aframax Rio đang chở dầu thô khi bị các xuồng không người lái tấn công. Vụ việc khiến dầu bốc cháy dữ dội, làm lực lượng cứu hộ ban đầu không thể tiếp cận con tàu. Toàn bộ 23 thành viên thủy thủ đoàn, đều là công dân Ấn Độ, được giải cứu và không có thương vong được báo cáo.

(Ảnh minh hoạ: RT)

Nhà chức trách Nga tạm thời đóng cửa các bãi biển tại vùng liên bang Sirius, gần Sochi, để đề phòng nguy cơ ô nhiễm. Kết quả giám sát sau đó cho thấy nồng độ chất ô nhiễm thấp hơn giới hạn cho phép và chưa gây nguy hiểm tức thời đối với sức khỏe cộng đồng.

Cùng ngày, 2 tàu thương mại khác bị UAV trên không và trên biển tấn công tại vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, cách bờ biển nước này khoảng 128km. Tàu Alfa Watan treo cờ Togo bị hư hại nghiêm trọng và chìm, trong khi tàu Able treo cờ Palau bốc cháy.

18 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Able được giải cứu, trong đó 2 người bị thương nặng. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.

FBI theo dõi gia đình ông Trump

Các tài liệu được giải mật gây tranh cãi mới đây cho thấy FBI từng theo dõi hoạt động di chuyển của vợ và con trai Tổng thống Donald Trump trong quá trình điều tra ông trước khi ông trở lại Nhà Trắng.

Các đặc vụ Mỹ xuất hiện bên ngoài khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trong cuộc khám xét của FBI vào năm 2022.

Theo các tài liệu, FBI lập kế hoạch thu thập thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển của ông Trump, bà Melania và con trai Barron trước khi khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida vào năm 2022. Một danh sách công việc nội bộ yêu cầu điều tra viên hoàn thiện thông tin về phương tiện di chuyển và “mốc thời gian cụ thể” của gia đình ông Trump.

Hoạt động giám sát sau đó còn mở rộng sang Susie Wiles, một trong những cố vấn thân cận của ông Trump, hiện giữ chức Chánh văn phòng Nhà Trắng. Từ tháng 2 đến tháng 5/2023, các điều tra viên sử dụng hệ thống ghi nhận dữ liệu cuộc gọi để theo dõi số điện thoại, thời gian và thời lượng các cuộc liên lạc của bà Wiles với luật sư, cố vấn tranh cử, nhà báo và những người khác.

Cuộc điều tra mang mật danh Plasmic Echo tập trung vào cáo buộc ông Trump xử lý sai tài liệu mật và dẫn tới cuộc khám xét Mar-a-Lago năm 2022. Ông Trump từng bị truy tố với cáo buộc lưu giữ trái phép tài liệu mật và cản trở nỗ lực thu hồi nhưng phủ nhận sai phạm.

Iran nói đàm phán với Mỹ “vô nghĩa”

Ngày 5/10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố đàm phán với Mỹ là “vô nghĩa”, cáo buộc Washington tiếp tục tấn công Iran ngay cả sau các cuộc đối thoại. “Cho đến nay, họ đã tấn công chúng tôi 3 lần sau các cuộc đàm phán. Điều này cho thấy họ không hướng đến đối thoại”, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Pezeshkian.

Tổng thống Iran cho rằng các biện pháp ám sát, trừng phạt, gây sức ép và đe dọa, cùng việc phá vỡ các cam kết, khiến Tehran không còn thấy ý nghĩa trong việc tiếp tục đàm phán với Washington.

Ông Trump gây tranh cãi với phát biểu về Los Angeles và San Diego

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc vận động tranh cử ở Nebraska ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tranh cãi khi nói Iran có thể “loại bỏ” Los Angeles và San Diego, đồng thời cho rằng đó là “cái giá rất nhỏ” để giữ nước Mỹ và thế giới an toàn.

“Họ có thể loại bỏ một thành phố, cứ để họ lấy Los Angeles, San Diego. Đây là một cái giá rất nhỏ phải trả”, ông Trump nói. Phát biểu này nhận được tiếng reo hò từ đám đông tại sự kiện.

Thống đốc California Gavin Newsom chỉ trích gay gắt phát biểu của Tổng thống Mỹ. Thị trưởng San Diego Todd Gloria cũng phản ứng, khẳng định thành phố này không phải “cái giá nhỏ” có thể đem ra đánh đổi.

Trong khi đó, chưa có thông tin tình báo đáng tin cậy cho thấy Iran có khả năng tiến hành một cuộc tấn công như vậy nhằm vào California.

Cũng tại sự kiện trên, ông Trump tuyên bố Mỹ đang đánh bại Iran và dự đoán cuộc chiến sẽ “kết thúc rất nhanh”. Tổng thống Mỹ khẳng định Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân và cho rằng giá năng lượng sẽ giảm mạnh khi xung đột kết thúc.