Chăm cháu thời không tiền mặt: Ông bà cũng ‘quẹt’ thẻ

(VTC News) -

Khi việc chăm cháu không chỉ là đưa đón, trông nom

Ở tuổi 60, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hiền (Hà Nội) đã quen với lịch trình đưa đón hai cháu nội đi học, ghé siêu thị mua thực phẩm, sữa và đồ dùng cho gia đình. Thỉnh thoảng, bà còn đưa cháu tham gia hoạt động ngoại khóa, mua sắm tại trung tâm thương mại vào cuối tuần khi bố mẹ bận công việc.

Vợ chồng con trai bà có thu nhập khá nhưng lịch làm việc dày đặc. Trước đây, con dâu thường đưa ông bà từ vài triệu đến cả chục triệu đồng tiền mặt mỗi lần để tiện chi tiêu, các khoản lớn hơn thì chuyển khoản. Tuy nhiên, mang theo nhiều tiền mặt khiến ông bà ngại rơi, mất; có lúc phát sinh khoản lớn cần thanh toán, các con lại đang bận không kịp chuyển khoản ngay.

Để việc chi tiêu thuận tiện hơn, con dâu bà Hiền làm cho hai ông bà mỗi người một chiếc thẻ tín dụng phụ hạn mức 50 triệu. Từ đó, chiếc thẻ nhỏ gọn luôn có sẵn trong ví giúp bà thanh toán dễ dàng và an toàn hơn, không phải mang theo nhiều tiền mặt hay ứng trước các khoản chi cho gia đình.

Cách làm của gia đình bà Hiền cũng cho thấy một tiện ích đáng chú ý của thẻ tín dụng phụ: người thân có thể sử dụng thẻ, trong khi chủ thẻ chính vẫn chủ động quản lý và thu xếp chi tiêu cho gia đình mà không phải trực tiếp xử lý từng khoản thanh toán.

Thẻ tín dụng phụ giúp ông bà thuận tiện mua sắm, chăm lo cho con cháu mỗi ngày.

Một hạn mức, nhiều người cùng chi tiêu

Đáp ứng nhu cầu của các gia đình nhiều thế hệ, tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) chủ thẻ tín dụng có thể phát hành thêm thẻ phụ cho người thân đủ điều kiện, cùng sử dụng hạn mức tín dụng được cấp cho thẻ chính hoặc có thể thiết lập hạn mức chi tiêu riêng cho từng thẻ phụ trong tổng hạn mức chung.

Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ABBank Visa thông thường có thể phát hành tối đa 2 thẻ phụ; hạng thẻ tín dụng ABBank Visa Priority cho phép mở tối đa 3 thẻ phụ.

Với thẻ phụ, các thành viên trong gia đình có thể chủ động thanh toán những khoản chi theo vai trò của mình, trong khi chủ thẻ chính có thể dễ dàng quản lý dòng tiền tiêu dùng của gia đình và thanh toán đúng hạn. Bên cạnh đó, công nghệ thanh toán không tiếp xúc Contactless, chip EMV và xác thực trực tuyến 3D Secure theo tính năng từng sản phẩm góp phần tăng sự thuận tiện và bảo mật cho giao dịch của người dùng.

Với gia đình bà Hiền, hai chiếc thẻ phụ không làm thay đổi những công việc ông bà vẫn làm mỗi ngày, nhưng giúp chuyện thanh toán bớt đi nhiều thao tác và an toàn hơn. Ông bà thuận tiện mua sắm, chăm lo cho các cháu; bố mẹ vẫn thu xếp được chi tiêu gia đình dù bận rộn công việc. Đôi khi, một thay đổi nhỏ trong cách thanh toán cũng đủ để việc chăm sóc giữa các thế hệ trở nên nhẹ nhàng hơn.

ABBank cung cấp nhiều lựa chọn thẻ tín dụng với các chính sách ưu đãi mua sắm, du lịch, dịch vụ…

Không chỉ thêm phương thức thanh toán cho người thân, khách hàng còn có thể tận dụng các chính sách hoàn tiền và ưu đãi khi chi tiêu bằng thẻ ABBank Visa. Với dòng thẻ ABBank Visa Cashback, tỷ lệ hoàn tiền cho giao dịch hợp lệ có thể đạt 2% đối với khách hàng thông thường và 5% đối với khách hàng ưu tiên, trong phạm vi hạn mức hoàn tiền và điều kiện áp dụng của từng nhóm khách hàng.

Theo chương trình Chi tiêu dễ dàng - Tận hưởng ưu đãi được triển khai đến hết 31/12/2026, chủ thẻ ABBank Visa Classic, Gold, Platinum, Travel và Cash Back có thể được hoàn 50% giá trị giao dịch thanh toán hợp lệ đầu tiên, tối đa 100.000 đồng. Với Visa Priority, khách hàng chi tiêu từ 800.000 đồng có thể nhận một lượt sử dụng phòng chờ sân bay nội địa, giá trị tối đa 800.000 đồng. Toàn bộ ưu đãi này áp dụng trong 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

Bên cạnh ưu đãi tài chính, ABBank còn mang đến những phần quà lấy cảm hứng từ các kiệt tác hội họa của Vincent van Gogh thông qua chương trình ưu đãi dành cho khách hàng giao dịch thẻ đủ điều kiện. Những món quà mang dấu ấn nghệ thuật sẽ góp thêm trải nghiệm thú vị cho khách hàng bên cạnh các tiện ích thanh toán và mua sắm thường ngày.

Hiện ABBank cung cấp nhiều lựa chọn thẻ tín dụng với các chính sách ưu đãi mua sắm, du lịch, dịch vụ và đặc quyền phù hợp từng nhóm khách hàng. Người dùng có thể lựa chọn dòng thẻ theo nhu cầu, đồng thời phát hành thẻ phụ cho người thân đủ điều kiện để thuận tiện hơn trong sinh hoạt gia đình.

*Các mức hoàn tiền, ưu đãi và quyền lợi áp dụng theo điều kiện, điều khoản của từng sản phẩm/chương trình trong từng thời kỳ.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại website www.abbank.vn hoặc liên hệ hotline 1800 1159 để được tư vấn và hỗ trợ.