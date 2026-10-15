CFEI®: Chứng chỉ cho người muốn dạy và chia sẻ kiến thức tài chính

(VTC News) -

CFEI® là gì?

CFEI® là viết tắt của Certified Financial Education Instructor®, danh xưng tiếng Việt là Chuyên gia Giáo dục Tài chính được NFEC Hoa Kỳ chứng nhận. NFEC là Hội đồng Giáo dục Tài chính Hoa Kỳ (National Financial Educators Council), đơn vị xác lập yêu cầu và cấp chứng chỉ CFEI® cho người đáp ứng đầy đủ điều kiện.

CFEI® giúp người học tập trung phát triển năng lực giáo dục tài chính cho người khác: từ kiến thức có hệ thống đến phương pháp giảng dạy, đào tạo và truyền đạt dễ hiểu.

Lễ ký kết hợp tác giữa BizUni và Hội đồng Giáo dục Tài chính Hoa Kỳ (NFEC) triển khai chương trình CFEI® tại Việt Nam.

Chuyên gia giáo dục tài chính cần những năng lực gì?

Chuyên gia giáo dục tài chính cần có kiến thức hệ thống về tài chính cá nhân và đầu tư.

Quan trọng hơn, chuyên gia cần có năng lực giáo dục tài chính, biết cách chuyển kiến thức thành những nội dung, bài học và trải nghiệm mà người khác có thể hiểu và áp dụng.

Năng lực này có thể ứng dụng trong giảng dạy tài chính cá nhân tại trường học, doanh nghiệp và các chương trình cộng đồng; thiết kế khóa học, tài liệu đào tạo; viết sách, bài báo, làm video, podcast hay nội dung tài chính trên mạng xã hội. Với người làm nội dung tài chính, khi một video có thể đến với hàng nghìn người, việc giải thích rõ lợi ích đi cùng rủi ro và khuyến khích người xem tự suy nghĩ càng quan trọng.

Ông Lâm Minh Chánh, Nhà sáng lập và Chủ tịch BizUni, người đã hoàn thành CFEI® và được NFEC vinh danh International Financial Education Instructor of the Year 2026.

Năng lực + Chính danh

Theo ông Lâm Minh Chánh, Nhà sáng lập và Chủ tịch BizUni, giá trị của CFEI® nằm ở hai yếu tố. Năng lực là kiến thức tài chính có hệ thống cùng phương pháp giáo dục tài chính giúp người khác hiểu, biết thiết kế nội dung và truyền đạt phù hợp với người học.

Chính danh là khi người học hoàn thành và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Hội đồng Giáo dục Tài chính Hoa Kỳ (NFEC), được tổ chức này cấp chứng chỉ CFEI® và công nhận danh xưng Chuyên gia Giáo dục Tài chính.

“Năng lực mà thiếu chính danh thì thiệt thòi; chính danh mà thiếu năng lực thì không bền”, ông nói.

Năm nhóm nghề nghiệp có thể phát triển cùng CFEI®

CFEI® hướng đến năm nhóm đối tượng: người làm ngân hàng; người làm bảo hiểm; người làm chứng khoán, quỹ và quản lý tài sản; người đang giảng dạy hoặc chia sẻ kiến thức tài chính; và các chuyên gia, người làm tư vấn, bán hàng tài chính hoặc muốn chuyển sang giảng dạy, chia sẻ kiến thức tài chính.

Với người đang giảng dạy, đào tạo nội bộ hoặc sáng tạo nội dung, chương trình giúp phát triển phương pháp truyền đạt và tổ chức hoạt động giáo dục tài chính. Với người làm ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán hay quản lý tài sản, năng lực này có thể hỗ trợ việc giải thích khoản vay, quyền lợi bảo hiểm, lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro để khách hàng hiểu rõ hơn trước khi quyết định.

Với người làm ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, ông Chánh nhấn mạnh: “Tôi gọi đó là nâng nghề, không phải đổi nghề.” Họ vẫn làm công việc của mình, nhưng có thêm năng lực và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Một lộ trình, hai chương trình

Tại Việt Nam, BizUni là đối tác độc quyền của NFEC giai đoạn 2026-2036, triển khai lộ trình gồm hai chương trình hướng đến một chứng chỉ CFEI®. Chương trình thứ nhất là Nền tảng Tài chính & Đầu tư do BizUni phát triển phù hợp với bối cảnh Việt Nam, ông Lâm Minh Chánh trực tiếp giảng dạy qua Zoom. Chương trình thứ hai là Chuyên gia Giáo dục Tài chính CFEI® do NFEC phát triển, được Việt hóa theo quy trình NFEC phê duyệt, học trực tuyến theo tiến độ cá nhân và thi bằng tiếng Việt.

BizUni triển khai chương trình tại Việt Nam, còn NFEC cấp chứng chỉ CFEI® cho người hoàn thành và đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Đóng học phí không đồng nghĩa với việc mặc nhiên được cấp chứng chỉ. Chương trình nhận học viên từ ngày 12/10/2026; buổi Zoom đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 02/11/2026.

Một buổi học của Học viện BizUni, đơn vị triển khai chương trình CFEI® tại Việt Nam.

Từ một danh xưng đến giá trị cho cộng đồng

Điều đáng giá không chỉ là số người theo học hay số chứng chỉ được cấp, mà là khả năng mỗi người học góp phần giúp thêm nhiều người dân hiểu đúng về quản lý thu nhập, tiết kiệm, vay nợ, bảo hiểm, đầu tư và chuẩn bị cho tương lai tài chính.

Một người giỏi tài chính có thể tự đưa ra quyết định tốt hơn. Một người có năng lực giáo dục tài chính còn có thể giúp nhiều người khác hiểu và tự đưa ra quyết định phù hợp. Đó là giá trị lâu dài mà CFEI® hướng đến: Năng lực đi cùng chính danh, để kiến thức tài chính được chia sẻ có phương pháp và có trách nhiệm.

Thông tin chi tiết và đăng ký chương trình CFEI® tại Việt Nam:

https://bizuni.vn/nfec/chuyen-gia-giao-duc-tai-chinh-cfei