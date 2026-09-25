Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Tăng sức phòng ngự

(VTC News) -

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h30 (theo giờ Việt Nam). Việc được miễn nghĩa vụ quân sự nếu giành huy chương vàng Á vận hội là động lực to lớn với nhiều thế hệ cầu thủ Hàn Quốc. Đội bóng xứ sở kim chi luôn mang đội hình gồm những cầu thủ xuất sắc nhất lứa tuổi đến ASIAD.

Trước ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng, U23 Việt nam sẽ phải lựa chọn cách tiếp cận trận đấu phù hợp. Đây mới là thử thách lớn nhất kể từ đầu giải của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh. Một đội hình giàu sức chiến đấu được ưu tiên trong trận đấu mà mặt trận phòng ngự được ưu tiên.

Lê Văn Thuận có thể ngồi dự bị.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc

Ở vị trí thủ môn, thủ thành Cao Văn Bình với phong độ chói sáng sẽ có suất bắt chính. Anh trở thành điểm tựa quan trọng của U23 Việt Nam khi Trần Trung Kiên không góp mặt. Người gác đền sinh năm 2005 hẳn nhiên có nhiều việc để làm với hàng loạt cú sút từ các tiền đạo U23 Hàn Quốc - đối thủ có năng lực tốt nhất mà U23 Việt Nam phải đối đầu tại giải đấu.

Nguyễn Phi Hoàng - hậu vệ giàu thể lực được xếp bên hành lang trái dù không có phong độ tốt nhất tại ASIAD 2026. Bên cánh phải, Nguyễn Minh Phúc - cái tên giàu kinh nghiệm được tin tưởng đá chính. Trung vệ lệch trái sẽ do Nguyễn Đức Anh đảm nhiệm. Lê Nguyên Hoàng với trải nghiệm đáng giá tại V.League chơi ở trung tâm hàng thủ, Phạm Lý Đức đá trung vệ lệch phải.

Ở khu trung tuyến, rất nhiều khả năng tiền vệ phòng ngự Nguyễn Quang Vinh sẽ xuất phát ngay từ đầu nếu Nguyễn Xuân Bắc không đảm bảo thể lực. Bên cạnh Quang Vinh là Nguyễn Thái Quốc Cường - người nắm chìa khóa trong các tình huống chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của U23 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh đã có bộ khung riêng trên hàng công. Nguyễn Quốc Việt đá tiền đạo lệch trái. Nguyễn Ngọc Mỹ với khả năng đánh đầu tuyệt vời được xếp đá tiền đạo mục tiêu, cánh phải có sự hiện diện của Thanh Nhàn. Lê Văn Thuận sẽ được trao cơ hội từ băng ghế dự bị.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Vị trí nhì bảng đưa U23 Việt Nam vào nhánh đấu khó. U23 Hàn Quốc luôn rất mạnh ở đấu trường ASIAD. Tuy nhiên, không ít thành viên trong lực lượng hiện tại của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh từng đánh bại đối thủ xứ kim chi ở trận tranh huy chương đồng U23 châu Á. Điều này có thể mang tới sự tự tin.

Cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc chắc chắn là thử thách về sức chịu đựng và khả năng phòng ngự của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh. U23 Việt Nam phòng ngự chưa hay ở giải đấu lần này khi hàng thủ có những biến động đáng kể so với lần gần nhất chạm trán U23 Hàn Quốc.

Phạm Lý Đức và đồng đội có nhiều tình huống để đối thủ thoát xuống nguy hiểm ở 2 biên. Việc kiểm soát không gian phía sau trong những khoảng thời gian đẩy cao đội hình chưa được làm tốt. Dẫu vậy, trước U23 Hàn Quốc, vấn đề này có thể không bộc lộ nhiều bởi U23 Việt Nam sẽ chơi với đội hình thấp trong phần lớn thời gian.

Điều HLV Đinh Hồng Vinh cần lưu tâm là sự phối hợp giữa các cầu thủ phòng ngự cả trong kèm người lẫn triển khai bóng. Trước những cầu thủ rất nhanh và tận dụng cơ hội tốt của U23 Hàn Quốc, mỗi khoảnh khắc sơ suất đều trở nên nguy hiểm.