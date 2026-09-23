Cập nhật kết quả U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong ngày 23/9, tỷ số mới nhất

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● ASIAD 2026 U23 Kyrgyzstan 3 - 0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) Omarov Daniel 7’ Madanov Yryskeldi 22’ Abduzhaparov 63’ ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra lúc 17h30 ngày 23/9 trên sân vận động Wave Kariya. Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong (Trung Quốc) mới nhất.

U23 Kyrgyzstan ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 16 Abdyraiymov Adilet TM 2 Brauzman Khristiian 5 Alizhanov Nazhibullokh 6 Balbakov Aitenir ĐT 8 Ermehov Baibol 9 Abduzhaparov Erbol 14 Omarov Daniel 17 Toktonaliev Nursultan 20 Nematov Sardorbek 21 Dolotkeldiev Adilet 23 Madanov Yryskeldi U23 Hong Kong (Trung Quốc) ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 19 Poon Sheung Hei TM 2 Korani Krisna R 3 Sung Wang 4 Tsang Yi Hang 5 Goncalves Helio 6 Wu Chun Ming ĐT 7 Ma Hei Wai 8 Ngan Cheuk Pan 10 Ichikawa Sohgo 13 Tsang Lok To 17 Ng Yu Hei

Thông tin trận U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong (Trung Quốc)

U23 Kyrgyzstan không còn cơ hội cạnh tranh suất vào tứ kết sau hai lượt trận toàn thua. Đại diện Trung Á khởi đầu bằng thất bại 2-3 trước U23 Thái Lan, trước khi thua U23 Nhật Bản 0-7. Sau hai trận, họ đã nhận tổng cộng 10 bàn thua.

U23 Kyrgyzstan đối đầu với U23 Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận cuối bảng A ASIAD 2026.

U23 Hong Kong (Trung Quốc) cũng sớm bị loại sau hai thất bại. Đội bóng Đông Á thua Nhật Bản 0-2 ở trận ra quân, sau đó tiếp tục thất bại 1-5 trước Thái Lan. Họ chưa giành được điểm nào và đã nhận 7 bàn thua.

So với Kyrgyzstan, hàng phòng ngự của Hong Kong (Trung Quốc) để lọt lưới ít hơn sau hai lượt trận. Tuy nhiên, khả năng tổ chức tấn công của đội bóng này chưa tạo được nhiều dấu ấn. Hong Kong (Trung Quốc) thường gặp khó trong việc duy trì sức ép và tìm kiếm khoảng trống khi đối đầu những đối thủ có ưu thế về tốc độ và thể hình.