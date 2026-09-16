Cập nhật kết quả U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên ngày 16/9, tỷ số mới nhất

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● ASIAD 2026 Trung Quốc 0 - 0 Triều Tiên ĐANG CẬP NHẬT Iskandarbekov 23’ Balbakov 47

Trận U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên thuộc bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h ngày 16/9 trên sân Wave Kariya (Nhật Bản). Trọng tài Mederbek Taichiev (Kyrgyzstan) điều khiển trận đấu. Đây là lượt trận đầu tiên của hai đội tại vòng bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên mới nhất.

U23 Trung Quốc ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 16 Li Hao TM 2 Hu Hetao 3 Liu Haofan 5 Zhu Chenjie 6 Xu Bin 9 Zhang Yuning 10 Wang Yudong 15 Wu Xi 17 He Yiran 22 Mao Weijie 23 Yang Xi U23 Triều Tiên ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Kang Ju Hyok TM 4 Ri Song Hung 5 Jong Hwi Nam 7 Ri Kum Chol 10 Ri Il Song 11 Yom Chol Gyong 12 Choe Ryong Il 16 Kim Yu Song 17 Choe Kuk 20 Paek Chung Song 22 Kim Kuk Bom

Thông tin trước trận U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên

U23 Trung Quốc bước vào ASIAD 2026 với phong độ khá tích cực. Trong 3 trận gần nhất từ tháng 3 đến tháng 6, đội bóng này đều giành chiến thắng và giữ sạch lưới, gồm màn so tài với Việt Nam cùng 2 cuộc đối đầu với Tajikistan. Chuỗi kết quả thuận lợi mang lại sự tự tin đáng kể cho đại diện Đông Á trước trận ra quân.

U23 Trung Quốc đối đầu U23 Triều Tiên trong trận ra quân tại ASIAD 2026. (Ảnh: Xinhua)

Lực lượng của U23 Trung Quốc cũng được đánh giá cao sau thành công tại giải U23 châu Á hồi đầu năm. Đội tuyển này lần đầu giành ngôi á quân, qua đó thiết lập thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự sân chơi châu lục. Một số nhân tố chủ chốt trong hành trình đó tiếp tục góp mặt tại ASIAD 2026, giúp bộ khung của đội duy trì được sự ổn định.

Trong khi đó, U23 Triều Tiên thi đấu chủ yếu dựa vào nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ. Triều Tiên không xuất hiện thường xuyên trên bản đồ bóng đá quốc tế, nhưng các đội tuyển của nước này vẫn là đối thủ khó lường mỗi khi góp mặt tại những giải đấu lớn.

Trong quá khứ, 2 đội từng gặp nhau 2 lần. Cuộc đối đầu gần nhất diễn ra vào ngày 28/03/2026, với tỷ số 1-1.