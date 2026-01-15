U23 Trung Quốc tạo mốc lịch sử, chỉ ghi 1 bàn vẫn qua vòng bảng

(VTC News) -

Giải U23 châu Á 2026 là lần đầu tiên đội tuyển U23 Trung Quốc vượt qua vòng bảng dù đội bóng của đất nước tỷ dân là cái tên quen thuộc của đấu trường này. Đáng chú ý, U23 Trung Quốc tạo nên cột mốc lịch sử chỉ với 1 bàn thắng sau 3 trận.

Bóng đá Trung Quốc chỉ một lần vắng mặt tại giải U23 châu Á vào năm 2022, khi họ rút lui từ đầu. Trong cả 5 lần tham dự giải trước đây, thành tích tốt nhất của U23 Trung Quốc là 3 điểm (2018, 2024) và đều bị loại sớm.

Trong 15 trận đấu từ năm 2013 đến 2024, U23 Trung Quốc thua tới 13 lần. Phải đến giải U23 châu Á 2026, đội bóng này - do huấn luyện viên Antonio Puche dẫn dắt - mới tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên đạt số điểm nhiều hơn 3 và giành quyền vào vòng tứ kết.

U23 Trung Quốc vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2026 dù chỉ ghi 1 bàn.

Cụ thể, U23 Trung Quốc hòa U23 Iraq và U23 Thái Lan với tỷ số 0-0. Trận đấu mang tính then chốt đưa các cầu thủ Trung Quốc đi tiếp là chiến thắng 1-0 trước U23 Australia.

Trong số 8 đội vượt qua vòng bảng, U23 Trung Quốc ghi bàn ít nhất. Tính cả 16 đội dự giải, chỉ có U23 Qatar và U23 Iran (không ghi bàn nào) có số bàn thắng ít hơn thầy trò huấn luyện viên Antonio Puche.

“Đây là khoảnh khắc lịch sử. Chúng tôi sẽ tận hưởng giây phút này. Trong bóng đá, khi có được những khoảnh khắc như thế, chúng ta phải biết trân trọng và tận hưởng”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.

“Các trận đấu vòng bảng hoàn toàn khác nhau bởi mỗi đối thủ của chúng tôi đều có phong cách riêng và đều rất khó chơi. U23 Thái Lan có tốc độ, thể hiện chất lượng kiểm soát bóng tốt và là đối thủ rất khó đối phó.

Màn trình diễn của chúng tôi trong cả ba trận đấu là không thể tin nổi. Tôi tự hào về những cầu thủ tuyệt vời này, những người đã tin vào chính mình, và hạnh phúc khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên đưa Trung Quốc vào vòng đấu tiếp theo".