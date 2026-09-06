Trận Sông Lam Nghệ An đấu Bắc Ninh thuộc vòng 1 V.League 2026-2027 diễn ra trên sân vận động Vinh (Nghệ An). Bàn thắng của tân binh Bruno Pereira giúp đội chủ nhà giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới.
Đây là trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ Bắc Ninh tại V.League. Đội á quân giải Hạng Nhất mùa trước sớm rơi vào thế bất lợi khi Nguyễn Văn Đạt nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp một.
Dù vậy, trong thế trận phòng ngự, Bắc Ninh cũng gây ra nhiều khó khăn cho Sông Lam Nghệ An. Đội chủ nhà cần tới quả phạt đền trong hiệp 2 mới có thể mở tỷ số. Bruno thực hiện thành công cú đá ở khoảng cách 11 mét, giúp đội bóng xứ Nghệ giành 3 diểm.
Chiến thắng của SLNA trước Bắc Ninh cũng là trận đấu có ít bàn thắng nhất ở vòng 1 V.League 2026-2027. Cũng trong loạt trận chiều 6/9, Thanh Hóa đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 3-2.
Trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), Nam Định vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-0. Đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng V.League 2026-2027 mới nhất
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2026-2027 theo diễn biến các trận đấu và thông tin chính thức trên trang chủ VPF.
Tính đến hết trận SLNA 1-0 Bắc Ninh, thứ hạng các đội như sau.
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