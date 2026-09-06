(VTC News) -

● V.League SLNA 1 - 0 Bắc Ninh Bruno 71’ KẾT THÚC

Trận Sông Lam Nghệ An đấu Bắc Ninh thuộc vòng 1 V.League 2026-2027 diễn ra trên sân vận động Vinh (Nghệ An). Bàn thắng của tân binh Bruno Pereira giúp đội chủ nhà giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới.

Đây là trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ Bắc Ninh tại V.League. Đội á quân giải Hạng Nhất mùa trước sớm rơi vào thế bất lợi khi Nguyễn Văn Đạt nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp một.

Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh. (Ảnh: VPF)

Dù vậy, trong thế trận phòng ngự, Bắc Ninh cũng gây ra nhiều khó khăn cho Sông Lam Nghệ An. Đội chủ nhà cần tới quả phạt đền trong hiệp 2 mới có thể mở tỷ số. Bruno thực hiện thành công cú đá ở khoảng cách 11 mét, giúp đội bóng xứ Nghệ giành 3 diểm.

Chiến thắng của SLNA trước Bắc Ninh cũng là trận đấu có ít bàn thắng nhất ở vòng 1 V.League 2026-2027. Cũng trong loạt trận chiều 6/9, Thanh Hóa đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 3-2.

Trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), Nam Định vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-0. Đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sông Lam Nghệ An ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Cao Văn Bình TM 5 Onoja Joseph 12 Bùi Thanh Đức 15 Lê Nguyên Hoàng 19 Phan Bá Quyền 20 Lê Văn Quý 21 Phan Xuân Đại 32 Hồ Khắc Ngọc ĐT 33 Jairo Rodrigues 83 Bruno Pereira 87 Trần Đức Vinh Bắc Ninh ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Nguyễn Văn Công TM 8 Vitor Hugo 9 Brenner Marlos 10 David Fisher 14 Nguyễn Hải Huy ĐT 16 Nguyễn Văn Đạt 27 Lê Thắng Long 31 Nguyễn Chính Đăng 43 Nguyễn Trọng Kiệt 45 Lê Văn Xuân 99 Rafael de Soussa

Bảng xếp hạng V.League 2026-2027 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2026-2027 theo diễn biến các trận đấu và thông tin chính thức trên trang chủ VPF.

Tính đến hết trận SLNA 1-0 Bắc Ninh, thứ hạng các đội như sau.