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Xuất bản ngày 06/09/2026 06:38 PM
Xuất bản ngày 06/09/2026 06:38 PM

Sông Lam Nghệ An thắng Bắc Ninh 1-0: Thẻ đỏ, phạt đền định đoạt trận đấu

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật kết quả Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh mới nhất: Đầy đủ diễn biến, tỷ số Sông Lam Nghệ An đấu Bắc Ninh thuộc vòng 1 V.League.

V.League
SLNA
1-0
Bắc Ninh
Bruno 71’
KẾT THÚC

Trận Sông Lam Nghệ An đấu Bắc Ninh thuộc vòng 1 V.League 2026-2027 diễn ra trên sân vận động Vinh (Nghệ An). Bàn thắng của tân binh Bruno Pereira giúp đội chủ nhà giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới.

Đây là trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ Bắc Ninh tại V.League. Đội á quân giải Hạng Nhất mùa trước sớm rơi vào thế bất lợi khi Nguyễn Văn Đạt nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp một.

Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh. (Ảnh: VPF)

Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh. (Ảnh: VPF)

Dù vậy, trong thế trận phòng ngự, Bắc Ninh cũng gây ra nhiều khó khăn cho Sông Lam Nghệ An. Đội chủ nhà cần tới quả phạt đền trong hiệp 2 mới có thể mở tỷ số. Bruno thực hiện thành công cú đá ở khoảng cách 11 mét, giúp đội bóng xứ Nghệ giành 3 diểm.

Chiến thắng của SLNA trước Bắc Ninh cũng là trận đấu có ít bàn thắng nhất ở vòng 1 V.League 2026-2027. Cũng trong loạt trận chiều 6/9, Thanh Hóa đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 3-2.

Trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), Nam Định vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-0. Đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sông Lam Nghệ An thắng Bắc Ninh 1-0: Thẻ đỏ, phạt đền định đoạt trận đấu - 3
Sông Lam Nghệ An
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Cao Văn Bình
TM
5
Onoja Joseph
12
Bùi Thanh Đức
15
Lê Nguyên Hoàng
19
Phan Bá Quyền
20
Lê Văn Quý
21
Phan Xuân Đại
32
Hồ Khắc Ngọc
ĐT
33
Jairo Rodrigues
83
Bruno Pereira
87
Trần Đức Vinh
Sông Lam Nghệ An thắng Bắc Ninh 1-0: Thẻ đỏ, phạt đền định đoạt trận đấu - 4
Bắc Ninh
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Nguyễn Văn Công
TM
8
Vitor Hugo
9
Brenner Marlos
10
David Fisher
14
Nguyễn Hải Huy
ĐT
16
Nguyễn Văn Đạt
27
Lê Thắng Long
31
Nguyễn Chính Đăng
43
Nguyễn Trọng Kiệt
45
Lê Văn Xuân
99
Rafael de Soussa

Bảng xếp hạng V.League 2026-2027 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2026-2027 theo diễn biến các trận đấu và thông tin chính thức trên trang chủ VPF.

Tính đến hết trận SLNA 1-0 Bắc Ninh, thứ hạng các đội như sau.

BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 1
XH
Đội
BT
BB
Đ
1
Nam Định
1
4
0
3
2
Ninh Bình
1
4
1
3
3
Công an TP.HCM
1
3
1
3
4
Công an Hà Nội
1
2
0
3
5
Thể Công Viettel
1
2
0
3
6
Thanh Hoá
1
3
2
3
7
Sông Lam Nghệ An
1
1
0
3
8
Đà Nẵng
1
2
3
0
9
Bắc Ninh
1
0
1
0
10
Đồng Nai
1
0
2
0
11
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
0
2
0
12
Hà Nội
1
1
3
0
13
Hải Phòng
1
1
4
0
14
Hoàng Anh Gia Lai
1
0
4
0
Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
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