Thông tin mới nhất về chấn thương của Hoàng Đức

(VTC News) -

Nguyễn Hoàng Đức đang điều trị chấn thương cơ khép háng gặp phải ở chung kết ASEAN Cup 2026. Theo thông báo mới nhất của câu lạc bộ Ninh Bình, quá trình hồi phục hiện tại có tiến triển tích cực.

“Quá trình hồi phục diễn ra tích cực và có những tiến triển tốt. CLB sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tình trạng của cầu thủ trước khi quyết định thời điểm trở lại tập luyện và thi đấu”, CLB Ninh Bình cho biết.

Hoàng Đức chấn thương sau trận chung kết ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Thời điểm Hoàng Đức trở lại tập luyện và thi đấu chưa được xác định. Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Hải Phòng và Ninh Bình thuộc vòng 1 V.League tối qua 5/9, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết Hoàng Đức chắc chắn không kịp bình phục để thi đấu ở vòng 2 diễn ra vào tuần sau. Tiền vệ sinh năm 1998 có thể nghỉ thi đấu 2-3 vòng đầu tiên của V.League mùa này.

Cùng thời điểm, đội bóng cũng cập nhật tình trạng của Trần Thành Trung. Tiền vệ này bị đau cơ đùi sau trong hiệp hai trận gặp CLB Hải Phòng và được đưa đi chụp MRI ngay sau trận.

Thành Trung cũng là cầu thủ nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang-sik ở đội tuyển quốc gia cũng như U23 Việt Nam. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa có cơ hội thử nghiệm tiền vệ sinh ra tại Bulgaria do anh nhiều lần gặp chấn thương.

Trong trận đấu đầu tiên của Ninh Bình ở mùa giải mới, Thành Trung đá chính nhưng phải rời sân sớm do chấn thương. Theo đánh giá của bộ phận y tế câu lạc bộ Ninh Bình, Thành Trung dự kiến cần khoảng 10 ngày để điều trị và phục hồi với tình hình chấn thương hiện tại. Sau thời gian này, anh sẽ được kiểm tra lại trước khi có quyết định về khả năng trở lại sân cỏ.

Tình hình hồi phục của Hoàng Đức và Thành Trung có ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Cuối tháng 9, huấn luyện viên Kim Sang-sik phải lựa chọn đội hình tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia.