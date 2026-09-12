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Xuất bản ngày 12/09/2026 09:11 AM
Xuất bản ngày 12/09/2026 09:11 AM

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026-2027 vòng 4 mới nhất: Man Utd đối đầu Man City

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2026-2027 diễn ra từ 12/9 mới nhất.

Vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026-2027 diễn ra trong 4 ngày 12-15/9, với loạt màn so tài đáng chờ đợi. Tâm điểm của vòng 4 là trận derby Manchester giữa Manchester United và Manchester City trên sân Old Trafford, diễn ra lúc 22h30 ngày 13/9. Cuộc chạm trán giữa hai đội bóng giàu tham vọng hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn nhất vòng đấu.

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 4 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 4 và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.

Tâm điểm của vòng 4 là trận derby Manchester giữa Man Utd và Man CIty. (Ảnh: AP)

Tâm điểm của vòng 4 là trận derby Manchester giữa Man Utd và Man CIty. (Ảnh: AP)

NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027 VÒNG 4
Thứ Bảy, 12/09/2026
21:00
Sân Dean Court
Bournemouth
VS
Brenford
FPT Play
21:00
Sân Anfield
Liverpool
VS
Fulham
FPT Play
21:00
Sân Selhurst Park
Crystal Palace
VS
Ipswich Town
FPT Play
21:00
Sân Villa Park
Aston Villa
VS
Nottingham Forest
FPT Play
21:00
Sân Stamford Bridge
Chelsea
VS
Hull City
FPT Play
23:30
Sân Tottenham Hotspur
Tottenham
VS
Everton
FPT Play
Chủ Nhật, 13/09/2026
20:00
Sân The Coventry Building Society Arena
Coventry
VS
Brighton
FPT Play
22:30
Sân Old Trafford
Man Utd
VS
Man City
FPT Play
Thứ Ba, 15/09/2026
2:00
Sân Elland Road
Leeds
VS
Newcastle
FPT Play

Thể thức thi đấu Ngoại hạng Anh 2026 - 2027

Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 có 20 câu lạc bộ tham dự. Vị trí trên bảng xếp hạng được xác định lần lượt dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự các chỉ số phụ được xét đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng và thành tích đối đầu.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, 4 đội đứng đầu giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Đội đứng thứ 5 có suất dự UEFA Europa League. Số lượng đội dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) và phân bổ các suất dự Europa League có thể thay đổi.

Ở mùa giải 2026 - 2027, Ngoại hạng Anh áp dụng một số thay đổi về luật nhằm hạn chế tình trạng câu giờ và duy trì nhịp độ trận đấu, bao gồm đếm ngược thời gian thực hiện các tình huống cố định, thay người hay cầu thủ chấn thương nhận sự chăm sóc y tế phải ở ngoài sân 1 phút. VAR, công nghệ xác định bàn thắng Goal-line tiếp tục xuất hiện tại giải đấu.

Xem trực tiếp Ngoại hạng Anh 2026-2027 trên kênh nào?

Các trận đấu Ngoại hạng Anh 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn và ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

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