Cập nhật kết quả Long An vs Khánh Hòa ngày 18/10, tỷ số mới nhất

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● Giải Hạng Nhất Long An 0 - 0 Khánh Hòa ĐANG CẬP NHẬT

Trận Long An vs Khánh Hòa diễn ra lúc 15h30 ngày 18/10 trên sân vận động Long An (Tây Ninh), thuộc vòng 3 giải Hạng Nhất Quốc gia 2026-2027 (V.League 2). Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Long An ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 67 Nguyễn Mạnh Cường TM 2 Trần Hoàng Bảo 5 Mai Trần Nhật Minh 8 Võ Hoàng Uy 9 Đỗ Tấn Thành 14 Nguyễn Chính Tính 16 Quách Công Đình 17 Lê Nguyễn Quốc Trung 28 Trần Minh Hiếu 62 Romario Reginaldo Alves 80 Nguyễn Kim Nhật DỰ BỊ 4 Trần Phạm Bảo Tuấn 6 Nguyễn Công Tiến 10 Hà Vũ Em 11 Cù Nguyễn Khánh 12 Hoàng Minh Tâm 24 Nguyễn Tài Lộc 26 Nguyễn Công Tuyến 35 Nguyễn Hoàng Minh Duy TM 81 Lê Hữu Phước Khánh Hòa ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 93 Võ Ngọc Cường TM 3 Đoàn Công Thành 7 Trương Quốc Minh 8 Trần Văn Tùng 10 Oleksandr Kurakin 11 Phạm Trùm Tỉnh 19 Dương Đoàn Công Hậu 39 Ngô Hoàng Anh 43 Trịnh Văn Quang 52 Huỳnh Nhật Tân 88 Nguyễn Đình Mạnh DỰ BỊ 2 Bùi Nguyễn Tấn Kiệt 9 Lê Trương Quốc Thắng 17 Nguyễn Văn Sơn TM 18 Hồ 23 Đỗ Trường Trần 24 Trần Vương 27 Trần Khánh Dũng 29 Trần Hữu Đăng 33 Nguyễn Hữu Khôi

Thông tin trước trận Long An vs Khánh Hòa

Khánh Hòa có 4 điểm sau 2 vòng đầu giải Hạng Nhất. Đội bóng phố biển hòa Phú Thọ 1-1 ở trận ra quân trước khi thắng PVF-CAND 4-1. Ngoại binh Oleksandr Kurakin ghi cú đúp trong chiến thắng gần nhất.

Long An có 1 điểm sau 2 trận. Đội chủ nhà thua PVF-CAND 1-2 ở vòng đầu và hòa Thép Cần Thơ 0-0 ngày 10/10. Tính cả các trận giao hữu và Cúp Quốc gia, Long An chưa thắng trong 5 trận gần nhất, hòa 2 và thua 3.

Khánh Hòa thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận chính thức gần nhất tính trong 90 phút. Hai đội gặp nhau 5 lần gần nhất với thành tích cân bằng: Long An thắng 1, Khánh Hòa thắng 1 và có 3 trận hòa. Cuộc đối đầu gần nhất ngày 23/5/2026 kết thúc với tỷ số 0-0.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Long An vs Khánh Hòa mới nhất.