Cập nhật kết quả Long An vs Khánh Hòa ngày 18/10, tỷ số mới nhất

Trận Long An vs Khánh Hòa diễn ra lúc 15h30 ngày 18/10 trên sân vận động Long An (Tây Ninh), thuộc vòng 3 giải Hạng Nhất Quốc gia 2026-2027 (V.League 2). Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.
Thông tin trước trận Long An vs Khánh Hòa
Khánh Hòa có 4 điểm sau 2 vòng đầu giải Hạng Nhất. Đội bóng phố biển hòa Phú Thọ 1-1 ở trận ra quân trước khi thắng PVF-CAND 4-1. Ngoại binh Oleksandr Kurakin ghi cú đúp trong chiến thắng gần nhất.
Long An có 1 điểm sau 2 trận. Đội chủ nhà thua PVF-CAND 1-2 ở vòng đầu và hòa Thép Cần Thơ 0-0 ngày 10/10. Tính cả các trận giao hữu và Cúp Quốc gia, Long An chưa thắng trong 5 trận gần nhất, hòa 2 và thua 3.
Khánh Hòa thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận chính thức gần nhất tính trong 90 phút. Hai đội gặp nhau 5 lần gần nhất với thành tích cân bằng: Long An thắng 1, Khánh Hòa thắng 1 và có 3 trận hòa. Cuộc đối đầu gần nhất ngày 23/5/2026 kết thúc với tỷ số 0-0.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Long An vs Khánh Hòa mới nhất.
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