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Xuất bản ngày 18/10/2026 03:06 PM
Xuất bản ngày 18/10/2026 03:06 PM

Cập nhật kết quả Long An vs Khánh Hòa ngày 18/10, tỷ số mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Long An vs Khánh Hòa mới nhất: Đầy đủ diễn biến, kết quả trận Long An đấu với Khánh Hòa thuộc vòng 3 giải Hạng Nhất.

Giải Hạng Nhất
Long An
0-0
Khánh Hòa
ĐANG CẬP NHẬT

Trận Long An vs Khánh Hòa diễn ra lúc 15h30 ngày 18/10 trên sân vận động Long An (Tây Ninh), thuộc vòng 3 giải Hạng Nhất Quốc gia 2026-2027 (V.League 2). Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Cập nhật kết quả Long An vs Khánh Hòa ngày 18/10, tỷ số mới nhất - 2
Long An
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
67
Nguyễn Mạnh Cường
TM
2
Trần Hoàng Bảo
5
Mai Trần Nhật Minh
8
Võ Hoàng Uy
9
Đỗ Tấn Thành
14
Nguyễn Chính Tính
16
Quách Công Đình
17
Lê Nguyễn Quốc Trung
28
Trần Minh Hiếu
62
Romario Reginaldo Alves
80
Nguyễn Kim Nhật
DỰ BỊ
4
Trần Phạm Bảo Tuấn
6
Nguyễn Công Tiến
10
Hà Vũ Em
11
Cù Nguyễn Khánh
12
Hoàng Minh Tâm
24
Nguyễn Tài Lộc
26
Nguyễn Công Tuyến
35
Nguyễn Hoàng Minh Duy
TM
81
Lê Hữu Phước
Cập nhật kết quả Long An vs Khánh Hòa ngày 18/10, tỷ số mới nhất - 3
Khánh Hòa
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
93
Võ Ngọc Cường
TM
3
Đoàn Công Thành
7
Trương Quốc Minh
8
Trần Văn Tùng
10
Oleksandr Kurakin
11
Phạm Trùm Tỉnh
19
Dương Đoàn Công Hậu
39
Ngô Hoàng Anh
43
Trịnh Văn Quang
52
Huỳnh Nhật Tân
88
Nguyễn Đình Mạnh
DỰ BỊ
2
Bùi Nguyễn Tấn Kiệt
9
Lê Trương Quốc Thắng
17
Nguyễn Văn Sơn
TM
18
Hồ
23
Đỗ Trường Trần
24
Trần Vương
27
Trần Khánh Dũng
29
Trần Hữu Đăng
33
Nguyễn Hữu Khôi

Thông tin trước trận Long An vs Khánh Hòa

Khánh Hòa có 4 điểm sau 2 vòng đầu giải Hạng Nhất. Đội bóng phố biển hòa Phú Thọ 1-1 ở trận ra quân trước khi thắng PVF-CAND 4-1. Ngoại binh Oleksandr Kurakin ghi cú đúp trong chiến thắng gần nhất.

Long An có 1 điểm sau 2 trận. Đội chủ nhà thua PVF-CAND 1-2 ở vòng đầu và hòa Thép Cần Thơ 0-0 ngày 10/10. Tính cả các trận giao hữu và Cúp Quốc gia, Long An chưa thắng trong 5 trận gần nhất, hòa 2 và thua 3.

Khánh Hòa thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận chính thức gần nhất tính trong 90 phút. Hai đội gặp nhau 5 lần gần nhất với thành tích cân bằng: Long An thắng 1, Khánh Hòa thắng 1 và có 3 trận hòa. Cuộc đối đầu gần nhất ngày 23/5/2026 kết thúc với tỷ số 0-0.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Long An vs Khánh Hòa mới nhất.

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