Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng gần 29.000 tỷ đồng hiện ra sao?

(VTC News) -

Chiều 4/11, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra thực tế tại nút giao Khánh Dương (Km5+460), vị trí Km7+000 thuộc xã Yên Mô và khu vực nút giao kết nối cầu vượt sông Đáy (Km25+100), xã Khánh Thiện.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, tuyến cao tốc đoạn qua Ninh Bình dài 25,3km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h, tổng mức đầu tư gần 9.113,2 tỷ đồng.

Đoàn công tác nghe nhà thầu, các đơn vị thi công báo cáo tiến độ thực hiện Dự án tại khu vực nút giao Khánh Dương, đoạn qua xã Yên Mô. (Ảnh: Tiến Đoàn)

Dự án khởi công ngày 19/4/2025. Sau gần 18 tháng thi công, giá trị thực hiện đạt khoảng 2.220/4.150 tỷ đồng, tương đương 53,5% giá trị hợp đồng.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính đã hoàn thành 100%, với diện tích 217ha. Trên công trường, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc triển khai đồng loạt nhiều hạng mục.

Trong đó, 6/12 cây cầu đã cơ bản hoàn thành, cùng với 48/182 cống và 9/19 hầm chui. Các đơn vị tiếp tục thi công nền đường, móng cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa tại nhiều vị trí.

Tuy nhiên, tiến độ dự án chịu ảnh hưởng bởi tình trạng khan hiếm vật liệu cát, đất đắp; thời tiết mưa nhiều trong các tháng 7-9/2026 và yêu cầu kỹ thuật về thời gian chờ lún nền đường.

Đáng chú ý, năm 2026, dự án mới giải ngân 845,3 tỷ đồng, đạt 31,6% kế hoạch vốn được giao.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành dỡ tải 14,2km nền đường trong tháng 11, cơ bản hoàn thành lớp bê tông nhựa chặt trên tuyến chính trước ngày 31/12/2026. Toàn bộ cầu, hầm chui và cống dự kiến hoàn thành trong tháng 12.

Kiểm tra tại công trường, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, tăng cường nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công.

Ông giao Sở Công Thương khẩn trương rà soát các mỏ vật liệu, hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác và xem xét nâng công suất các mỏ đủ điều kiện nhằm bảo đảm nguồn cung cho dự án.

Cùng ngày, đoàn công tác kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại Km41+500, xã Xuân Giang, thuộc dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa bàn hai tỉnh Nam Định và Thái Bình cũ.

Dự án này dài 60,9km, tổng mức đầu tư gần 19.785 tỷ đồng, do liên danh Geleximco làm nhà đầu tư. Trong đó, đoạn qua tỉnh Ninh Bình dài 27,6km, đoạn qua Hưng Yên dài 33,3km.

Theo báo cáo, tỉnh Ninh Bình đã bàn giao 27,45/27,6km mặt bằng, đạt 99,5%. Hiện chỉ còn khoảng 150m đất nông nghiệp của 3 hộ dân tại xã Xuân Giang chưa được bàn giao.

UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/11/2026. Chính quyền xã tiếp tục vận động các hộ dân di chuyển tài sản, vật nuôi, đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế theo quy định nếu không đạt được sự đồng thuận.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với các nhà thầu, ông yêu cầu xây dựng kế hoạch thi công với mốc tiến độ cụ thể, chủ động khắc phục khó khăn, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch, đoạn cao tốc dài 60,9km dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2027 và đưa vào khai thác năm 2028.