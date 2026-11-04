Hải Phòng điều chuyển 89 công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu

(VTC News) -

Sở Nội vụ TP Hải Phòng cho biết, từ ngày 26/9 đến nay, đơn vị đã ban hành 89 quyết định điều động, tiếp nhận công chức nhằm giải quyết tình trạng thừa, thiếu nhân sự giữa các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Theo đó, 89 công chức được điều chuyển từ các địa phương có số lượng nhân sự vượt chỉ tiêu biên chế hoặc từ các sở, ngành về công tác tại những xã, phường đang thiếu cán bộ, công chức so với biên chế được giao năm 2026.

Đối với các địa phương có số công chức có mặt thấp hơn biên chế được giao năm 2026, hiện còn 143 biên chế cần tiếp tục bổ sung.

Động thái này được triển khai sau khi HĐND TP Hải Phòng ban hành nghị quyết ngày 25/9 về giao biên chế năm 2026. Theo nghị quyết, cấp xã được giao tổng cộng 5.138 chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền, giảm 918 chỉ tiêu so với số tạm giao trước đó.

Việc điều chỉnh biên chế đặt ra yêu cầu sắp xếp, phân bổ lại đội ngũ cán bộ, công chức giữa các địa phương, bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc và nhu cầu thực tế.

Sau khi nghị quyết được thông qua, UBND TP Hải Phòng đã ban hành quyết định giao biên chế, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm 2026, đồng thời yêu cầu các cơ quan, địa phương rà soát, sắp xếp lại nhân sự.

Đối với những đơn vị có số cán bộ, công chức vượt chỉ tiêu được giao, thành phố yêu cầu không tuyển dụng, tiếp nhận thêm người để bổ sung hoặc thay thế khi có biến động giảm, cho đến khi số lượng nhân sự không còn vượt biên chế.

Các đơn vị này cũng phải xây dựng phương án điều động, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức (nếu có), bảo đảm đến hết năm 2026, số người làm việc thực tế không vượt chỉ tiêu được giao.

Ngược lại, những địa phương thiếu nhân sự phải rà soát nhu cầu, đề xuất tiếp nhận cán bộ, công chức từ nơi dôi dư. Việc bố trí phải căn cứ vào vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ.

Dù đã thực hiện 89 quyết định điều động, tiếp nhận, tình trạng thừa, thiếu công chức giữa các địa phương vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Theo kết quả rà soát mới nhất của Sở Nội vụ Hải Phòng, hiện vẫn còn 29 công chức tại các địa phương có số nhân sự thực tế cao hơn chỉ tiêu biên chế được giao năm 2026. Trong khi đó, các địa phương thiếu nhân sự vẫn còn tổng cộng 143 chỉ tiêu biên chế cần tiếp tục bổ sung.

Trước thực trạng này, Sở Nội vụ đang tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thống nhất phương án điều chuyển công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Đồng thời, sở sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND thành phố các giải pháp nhằm đưa số cán bộ, công chức thực tế về đúng chỉ tiêu biên chế năm 2026, đồng thời tiếp tục bổ sung nhân sự cho những địa phương còn thiếu theo quy định.