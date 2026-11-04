Phó Thủ tướng yêu cầu làm series phim về 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định 2087 của Thủ tướng sửa đổi, bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng tiễn đưa các liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM sáng 14/10. (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo quyết định, Kế hoạch bổ sung thêm nhiệm vụ: Xây dựng series phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh nội dung về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ trên. Thời gian hoàn thành: phát sóng tập đầu tiên vào 29/4/2027, tập cuối vào ngày 27/7/2027.

Quyết định cũng điều chỉnh các nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, phim tài liệu và chương trình chính luận tuyên truyền về 80 năm công tác người có công với cách mạng; hướng dẫn bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các công trình ghi công liệt sĩ.

Trước đó, ngày 2/4, tại Thành cổ Quảng Trị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Chiến dịch được tính từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Mục tiêu được đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu gene thân nhân và đẩy mạnh rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 3/11, toàn chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 4.196 hài cốt liệt sĩ, đạt 59,94% mục tiêu đề ra về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.