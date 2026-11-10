Cao Bằng: Mở rộng kết nối, phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu và văn hóa bản địa

(VTC News) -

Ngày 9/11, UBND tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Trường Đại Trường Đại học Thương mại và Báo Đại Đoàn Kết tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”.

Quang cảnh hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”.

Sự kiện không chỉ mở ra không gian giao thương rộng lớn mà còn là dịp để nhìn nhận sâu sắc về mối quan hệ gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di sản văn hóa, phát huy giá trị bản địa độc đáo của đồng bào các dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh, hành trình chuyển mình đầy ấn tượng của địa phương sau một thập kỷ nhìn lại. Những cột mốc giao thương quan trọng như nâng cấp các cặp cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang, Tà Lùng - Thủy Khẩu thành cửa khẩu quốc tế, hay đưa cửa khẩu song phương Lý Vạn - Thạc Long và đặc biệt là Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên vào vận hành chính thức, không chỉ đánh dấu sự đột phá về kinh tế mà còn mở ra không gian giao lưu văn hóa, du lịch đầy màu sắc giữa nhân dân hai nước.

Trong bức tranh tổng thể ấy, sự tăng trưởng mạnh mẽ của kim ngạch xuất nhập khẩu - đạt trên 4,46 tỷ USD giai đoạn 2021-2025 và gần 1,64 tỷ USD riêng trong năm 2025 - chính là nền tảng vững chắc để Cao Bằng hiện thực hóa các chiến lược phát triển rộng lớn hơn.

Hoàn thiện hạ tầng, khơi thông các hành lang kinh tế và du lịch

Các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu các tiềm năng và giải pháp phát triển trong khuôn khổ hội thảo.

Để những giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch của Cao Bằng vươn xa, việc tháo gỡ những “nút thắt” về hạ tầng là điều kiện tiên quyết. Theo Quyết định số 610/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hai hành lang kinh tế Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội và Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh đã được định hình, tạo ra không gian kết nối không chỉ về mặt hàng hóa, logistics mà còn gắn kết các tuyến điểm du lịch liên vùng với khu vực phía Tây Trung Quốc.

Để hiện thực hóa định hướng này, Cao Bằng xác định hoàn thiện hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang được tập trung thi công; tuyến Bắc Kạn - Cao Bằng đang được chuẩn bị đầu tư. Tỉnh cũng định hướng nghiên cứu, hiện thực hóa Cảng hàng không quốc tế Cao Bằng khi đáp ứng các điều kiện về quy hoạch, pháp lý và hiệu quả đầu tư.

Khi hạ tầng giao thông khơi thông, dòng chảy của du khách và các giá trị văn hóa bản địa sẽ dễ dàng tiếp cận sâu hơn với thị trường rộng lớn bên kia biên giới, tạo nên sức hút cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, Hội thảo lần này có 96 báo cáo khoa học, trong đó có 42 báo cáo của các đối tác nước ngoài. Tỉnh kỳ vọng các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp tập trung làm rõ ba vấn đề lớn, đồng thời mong muốn các nhà khoa học đưa ra những đánh giá độc lập, kể cả ý kiến phản biện thẳng thắn; các doanh nghiệp chia sẻ rõ những điều kiện cần thiết để quyết định đầu tư, mở tuyến vận tải hoặc phát triển dịch vụ tại Cao Bằng.

Cơ hội hợp tác giữa Cao Bằng với các địa phương Trung Quốc và các đối tác quốc tế là rất lớn. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi hạ tầng được hoàn thiện, các tuyến kết nối thông suốt và môi trường đầu tư đủ sức thuyết phục doanh nghiệp.

Kết nối tri thức, chính sách và thực tiễn phát triển

Các đại biểu chia sẻ tại hội thảo.

Đóng góp những luận điểm sâu sắc tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hoàng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại - chỉ ra rằng, Cao Bằng có hơn 333 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, hệ thống cửa khẩu, cảnh quan thiên nhiên và lợi thế kết nối giao thương ngày càng được mở rộng, những lợi thế này chưa đủ để tạo nên sự thịnh vượng bền vững nếu tỉnh chỉ dừng lại ở tư duy thông quan đơn thuần. Cao Bằng cần dịch chuyển mạnh mẽ sang xây dựng hệ sinh thái kinh tế cửa khẩu toàn diện, gắn liền với chuyển đổi số, dịch vụ hỗ trợ thương mại và chuỗi giá trị gia tăng cao.

Sự đồng hành của giới tri thức, các chuyên gia và nhà khoa học thông qua hàng chục bản tham luận chất lượng đã mang đến những góc nhìn đa chiều, giúp địa phương giải bài toán kết nối hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị hiện đại với việc gìn giữ và tôn vinh các giá trị nguyên bản của địa phương.

Báo Đại Đoàn Kết đồng hành cùng Cao Bằng mở rộng hợp tác phát triển

Ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết - phát biểu tại hội thảo.

Khẳng định sứ mệnh của cơ quan ngôn luận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết Trương Thành Trung chia sẻ rằng việc đồng hành cùng Cao Bằng trong sự kiện lần này không chỉ là công tác tuyên truyền thông tin, mà còn là sự dấn thân vào tiến trình kết nối tri thức, chính sách và thực tiễn đời sống.

Báo Đại Đoàn Kết luôn chú trọng việc phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc, lan tỏa những mô hình sinh kế hiệu quả và cách làm hay từ cơ sở. Thông qua diễn đàn này, báo chí đóng vai trò là nhịp cầu nối liền ý chí của nhà quản lý, tâm huyết của chuyên gia và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy sự hợp tác đa lĩnh vực từ thương mại, đầu tư đến giáo dục và giao lưu văn hóa.