Hà Nội: Xã Phù Đổng xây dựng nông thôn mới hiện đại gắn với phát triển du lịch

(VTC News) -

Phát triển hạ tầng giao thông, khơi thông mọi nguồn lực

Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Đổng, TP Hà Nội đang thể hiện quyết tâm cao độ trong việc đẩy nhanh đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo diện mạo mới cho một vùng quê giàu truyền thống. Xã xác định giao thông là mục tiêu quan trọng hàng đầu, bởi chỉ khi giao thông thuận lợi, việc đi lại và giao thương của người dân mới thực sự bứt phá.

Bà Đặng Thị Huyền, Bí thư Đảng uỷ xã Phù Đổng, HN (đứng thứ 7 từ trái sang) tại sự kiện giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Năm 2026, Phù Đổng đã khởi công đồng loạt 19 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng với tổng mức đầu tư khoảng 3.087 tỷ đồng. Trong đó, tiêu biểu là Dự án xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao (với mức đầu tư 796 tỷ đồng, quy mô khoảng 5,4 ha gồm 68 phòng học theo lớp, 31 phòng học bộ môn và hệ thống phụ trợ đồng bộ). Dự án này đi vào sử dụng sẽ mang lại môi trường học tập chất lượng tốt nhất cho con em trên địa bàn xã, hiện thực hóa mục tiêu đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, giáo dục chất lượng cao, đồng thời không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng đội ngũ giáo viên trên địa bàn.

Dự án xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao tại xã Phù Đổng đang được triển khai.

Bên cạnh đó, danh mục đầu tư còn bao gồm 17 dự án nâng cấp, sửa chữa hạ tầng giao thông, giáo dục và văn hóa trị giá gần 1.500 tỷ đồng. Tiêu biểu như Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn các thôn: Đỗ Xá, Đình Vỹ, Yên Khê, Yên Thường, Xuân Dục, Lại Hoàng, Liên Đàm, Trùng Quán và Quy Mông; Dự án cải tạo, chỉnh trang hệ thống đường giao thông, thoát nước ngõ xóm tại các thôn: Công Đình 1, Công Đình 2, Công Đình 3, Tế Xuyên 1, Tế Xuyên 2, Yên Bình, Thượng và Hạ.

Những tuyến đường mới khang trang, sạch đẹp không chỉ giúp kết nối giao thương sầm uất mà còn tạo không gian phát triển mới, giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh thiết yếu cho người dân.

Đánh thức tiềm năng du lịch gắn với di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng

Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng - nơi gắn liền với huyền thoại Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng).

Chia sẻ với VTC News, bà Đặng Thị Huyền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng, cho biết, một trong những định hướng trọng tâm của Phù Đổng là phát triển văn hóa - du lịch gắn liền với các di sản lịch sử. Địa phương đang tập trung quảng bá, tuyên truyền sâu rộng để người dân và du khách thập phương hiểu rõ hơn về giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng - nơi gắn liền với huyền thoại Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng), vị anh hùng trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, ngôi Đền không chỉ lưu giữ những dấu mốc thiêng liêng của tinh thần chống giặc ngoại xâm, lòng yêu nước nồng nàn mà còn là biểu tượng văn hóa tâm linh đặc sắc của Thủ đô và cả nước. Khi hạ tầng giao thông hoàn thiện, Đền Phù Đổng sẽ trở thành điểm đến tâm linh, du lịch lịch sử hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước về với quê hương Thánh Gióng.

Phát huy bản sắc văn hóa, thương hiệu OCOP địa phương

Song song với hạ tầng, Phù Đổng đang khai thác tối đa thế mạnh kinh tế nông thôn thông qua việc phát triển các làng nghề truyền thống và thương hiệu OCOP. Hiện xã có 11 sản phẩm OCOP của 07 chủ thể còn thời hạn, tiêu biểu như làng nghề cây cảnh hoa giấy Phù Đổng và làng nghề thuốc nam, thuốc bắc Ninh Hiệp.

Hoa giấy Phù Đổng là một trong những sản phẩm nổi tiếng tại xã Phù Đổng.

Để nâng tầm giá trị sản phẩm, UBND xã đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tích cực hướng dẫn người dân cách chăm sóc, cải thiện quy trình sản xuất, hoàn thiện mẫu mã, bao bì và truy xuất nguồn gốc để vươn xa trên thị trường. Đồng thời, địa phương đang triển khai Đề án phát triển thương mại - dịch vụ và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030.

Toàn xã duy trì 411,9 ha diện tích sản xuất rau, quả an toàn (chiếm 21,05% diện tích sản xuất nông nghiệp), trong đó có 80 ha được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP (bao gồm 35 ha rau và 45 ha quả). Các sản phẩm chủ lực như rau cải xanh Yên Viên, bưởi Trung Mầu và hoa giấy Phù Đổng cũng đã được bảo hộ nhãn hiệu tập thể và ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, tạo niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng.

Hướng tới nông thôn mới đáng sống

Xã Phù Đổng xây dựng nông thôn mới hiện đại gắn với kinh tế nông thôn và du lịch.

Trao đổi về định hướng thời gian tới, Bí thư Đảng ủy xã Phù Đổng nhấn mạnh: Để xây dựng nông thôn mới hiện đại gắn với kinh tế nông thôn và du lịch, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khang trang, kết nối đồng bộ. Từ nền tảng đó, xã đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Đền Phù Đổng, kết hợp giới thiệu các sản phẩm đặc trưng như hoa giấy, các bài thuốc nam, thuốc bắc truyền thống.

Sự hình thành của chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ giữa du lịch lịch sử, làng nghề và nông nghiệp sạch sẽ tạo ra dấu ấn độc đáo riêng có của mảnh đất Phù Đổng. Qua đó, không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa mà còn giúp người dân phát triển kinh tế địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, đưa Phù Đổng trở thành một vùng quê đáng sống ở cửa ngõ Thủ đô.