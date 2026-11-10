Cao Bằng: Mô hình sinh kế hiệu quả tại xã Thông Nông

(VTC News) -

Nhận thức rõ khó khăn lớn nhất của các hộ nghèo và cận nghèo là thiếu vốn đầu tư ban đầu, xã Thông Nông đã triển khai hiệu quả Dự án về “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”. Theo đó, chương trình đã trao tặng 355 con lợn giống thương phẩm cho 71 hộ dân thuộc 3 xóm trên địa bàn. Cụ thể, xóm Ngọc Sỹ có 23 hộ tham gia, xóm Phia Viềng có 27 hộ và xóm Lũng Lừa có 21 hộ.

Nhiều mô hình hỗ trợ vật nuôi, cây trồng giúp người dân xã Thông Nông có thêm sinh kế bền vững.

Chia sẻ niềm vui khi nhận hỗ trợ, ông Dương Văn Dũng, ở xóm Phia Viềng, phấn khởi cho biết, với những gia đình còn nhiều thiếu thốn, khoản đầu tư ban đầu cho con giống là một rào cản lớn. Nhờ sự quan tâm kịp thời của Nhà nước, gia đình nay đã có thêm điều kiện vững chắc để tập trung vào chăn nuôi phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra trong chăn nuôi lợn thương phẩm không chỉ dừng lại ở số lượng con giống, mà còn chịu sự chi phối trực tiếp của giá thức ăn, tình hình dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Do đó, để mô hình phát triển bền vững, công tác hướng dẫn kỹ thuật được triển khai xuyên suốt. Các hộ tham gia dự án đều được khuyến cáo thực hiện nghiêm ngặt quy trình vệ sinh, khử trùng chuồng trại, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực nuôi, đồng thời chủ động chăm sóc vật nuôi theo đúng chỉ dẫn của cán bộ chuyên môn.

Trao đổi về định hướng phát triển, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Thông Nông, nhấn mạnh: Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Nhà nước không chỉ trao cho bà con sinh kế, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh mà còn tạo động lực mạnh mẽ giúp người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế địa phương và từng bước vươn lên giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo xã Thông Nông kiểm tra các công trình hạ tầng giao thông.

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đội ngũ chuyên môn để theo dõi sát sao sự phát triển của đàn vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh, đồng thời tuyên truyền người dân sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng mục đích. Qua đó, địa phương tiếp tục rà soát các hộ còn khó khăn để đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp, hướng tới mục tiêu duy trì sinh kế dài lâu và giảm nghèo bền vững.

Đồng bộ hạ tầng và chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ tịch UBND xã Thông Nông cho biết thêm, bên cạnh việc hỗ trợ sinh kế, cấp ủy và chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thiện hạ tầng giao thông và các công trình phòng chống sạt lở nhằm đảm bảo an toàn đời sống và việc đi lại, giao thương hàng hóa cho Nhân dân, đây là những hạng mục có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ bờ sông, hạn chế nguy cơ sạt lở, góp phần bảo đảm an toàn cho khu vực dân cư và các công trình lân cận.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được quan tâm.

Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn đã đạt kết quả tích cực khi hoàn thành khám sức khỏe miễn phí cho 7.146/7.146 người dân, đạt tỷ lệ 100%.

Việc hoàn thành khám sức khỏe miễn phí cho người dân là kết quả quan trọng, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị xã Thông Nông trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Qua chương trình, người dân có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao ý thức khám sức khỏe định kỳ, chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật để được tư vấn và chăm sóc kịp thời.