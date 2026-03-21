Can thiệp tim mạch thành công cho 3 bệnh nhi từ 1 - 3 tuổi ở Hải Phòng

(VTC News) -

Ngày 21/3, thông tin từ Bệnh viện Nhi Hải Phòng cho biết, các bác sỹ của Bệnh viện vừa tiếp tục triển khai kỹ thuật can thiệp tim mạch thành công cho 3 bệnh nhân, độ tuổi từ 1–3 tuổi ở TP Hải Phòng.

Cả 3 trường hợp đều được chẩn đoán còn ống động mạch – một bệnh lý tim bẩm sinh thường gặp ở trẻ nhỏ, và được chỉ định can thiệp đóng ống động mạch bằng phương pháp can thiệp tim mạch.

Các chi phí thực hiện phẫu thuật Can thiệp tim mạch có thể lên tới 70 - 80 triệu đồng, tuy nhiên phần lớn chi phí này đã được Bảo hiểm y tế chi trả theo quy định.

Các bệnh nhân can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng hiện đang chi trả mức chi phí từ khoảng 4 - 6 triệu đồng/bệnh nhân (bao gồm một số chi phí cận lâm sàng và vật tư ngoài danh mục bảo hiểm chi trả,…).

Việc triển khai kỹ thuật can thiệp tim mạch ngay tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng không chỉ giúp người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị ít xâm lấn, chi phí hợp lý, mà còn giảm thời gian chờ đợi, hạn chế đi lại, tạo thuận lợi cho gia đình trong quá trình chăm sóc và điều trị cho trẻ.

Cũng theo Bệnh viện Nhi Hải Phòng, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch nhi khoa, Bệnh viện Nhi Hải Phòng đã triển khai kỹ thuật can thiệp tim mạch, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác chuyên môn của bệnh viện.

Bệnh viện đã được đầu tư đồng bộ, hiện đại về cơ sở vật chất, đặc biệt là khu Trung tâm Can thiệp tim mạch chuyên biệt với hệ thống phòng can thiệp đạt tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu vô khuẩn và an toàn cao.

Nổi bật là hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại, cho phép chẩn đoán chính xác và can thiệp hiệu quả các bệnh lý tim mạch phức tạp ở trẻ em. Hệ thống được bố trí liên hoàn, khép kín từ thăm khám, chẩn đoán đến can thiệp và hồi sức sau can thiệp, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Song song với đó, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ về nguồn nhân lực chất lượng cao và phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương trong công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn, đặc biệt trong giai đoạn đầu triển khai các kỹ thuật chuyên sâu.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Nhi Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất đã được đầu tư, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng triển khai các kỹ thuật can thiệp tim mạch.

Đồng thời, Bệnh viện cũng sẽ đẩy mạnh công tác khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và giảm tải cho tuyến trên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trên địa bàn.