Căn nhà không mái che tập 2: Con trai khóc nức nở, cầu xin Bình đừng đi

(VTC News) -

Tập 2 của Căn nhà không mái che lên sóng tối 13/10 tiếp tục hé lộ những tổn thương bên trong gia đình Hạnh ( Huyền Lizzie), nơi các con phải sớm đối diện với những rạn nứt trong cuộc hôn nhân của bố mẹ.

Preview tập 2 “Căn nhà không mái che” lên sóng tối 13/10.

Hạnh gọi con gái lớn Thơ (Thu Hà Ceri) vào phòng để tâm sự. Cô lấy ra chiếc túi nhung đỏ đựng số vàng mà bà ngoại đã trao cho mình trước ngày đi lấy chồng, đồng thời dặn con gái phải giữ kín chuyện này, tuyệt đối không để bố và các em trai biết.

“Đây là số vàng bà ngoại đưa cho mẹ trước lúc mà mẹ đi lấy chồng. Bà có dặn đi dặn lại mẹ là cho dù thế nào cũng không được để cho bố các con biết”, Hạnh nói.

Cầm chiếc nhẫn vàng trên tay, Thơ xót xa hỏi mẹ liệu bà ngoại có phải đã lường trước những chuyện không hay sẽ xảy ra với con gái mình hay không. Hạnh giải thích rằng người từng trải thường hay lo xa, muốn con gái mình dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng có chút vốn liếng để tự lo cho bản thân. “Mẹ cũng tính là để dành cho con làm của hồi môn sau này con đi lấy chồng. Nhưng mà bây giờ thì không giữ được rồi”, Hạnh tâm sự.

Trước những lo toan của mẹ, Thơ cầm chiếc nhẫn vàng lên ngắm rồi kiên quyết tuyên bố: “Thôi! Con chẳng lấy chồng đâu. Con ở mãi với mẹ thôi”. Hạnh mỉm cười khi nghe con gái nói vậy, bởi cô nhận ra mình từng có suy nghĩ tương tự. Người mẹ dịu dàng nhắc lại: “Hồi bằng tuổi con ấy, mẹ cũng nói y hệt như thế đấy. Thế mà lúc gặp bố con, bà ngoại có ngăn thế nào, mẹ cũng có nghe đâu”.

Ở diễn biến khác, Bình (Doãn Quốc Đam) chuẩn bị rời nhà và ngồi trò chuyện với cậu con trai út Khang Béo. Trái với những bất ổn mà người bố gây ra cho gia đình, cậu bé vẫn dành nhiều tình cảm cho bố và không muốn bố rời đi.

Trong nước mắt, Khang Béo liên tục níu kéo: “Bố ơi! Giờ bố sẽ đi đâu? Hay là bố đừng uống rượu? Đừng đánh bạc? Thôi bố đừng đi nữa?”. Những câu hỏi ngây thơ nhưng đầy xót xa của cậu bé khiến cuộc chia tay trở nên nặng nề. Khang không chỉ sợ bố đi xa mà còn lo ông tiếp tục uống rượu, đánh bạc và bỏ mặc gia đình như trước.

Bình dặn dò con trai trước khi rời đi trong tập 2 “Căn nhà không mái che”.

Trước sự níu kéo của con trai, ông Bình nghẹn ngào thừa nhận có lẽ lúc này chỉ còn Khang là người không muốn mình rời đi. Khang tiếp tục hỏi: “Thế sau này, bố có về nhà mình nữa không bố?”. Bình trấn an con: “Có chứ! Có dịp bố lại về thăm”. Trước lúc rời đi, Bình ghé tai dặn dò con phải ngoan ngoãn, giữ gìn sức khỏe.

Chứng kiến cảnh ấy, Thơ bước ra hiên nhà để an ủi Khang. Cậu bé tủi thân bật khóc vì cảm thấy bố mình không giống bố của những đứa trẻ khác. Ôm em vào lòng, Thơ nhẹ nhàng vỗ về, đồng thời nhắc em hiểu rằng dù hai chị em có thể không được đủ đầy như bạn bè, điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và sự an toàn của mẹ. Cô dặn em không được làm mẹ buồn thêm.

Liệu cuộc sống của mẹ con Hạnh sẽ thay đổi ra sao sau khi Bình rời đi? Những mâu thuẫn và tổn thương trong gia đình sẽ còn dẫn đến những biến cố nào?

Tập 2 phim Căn nhà không mái che lên sóng lúc 20h tối 13/10 trên VTV3.