Doãn Quốc Đam đóng chồng cờ bạc, vũ phu, khán giả xót xa cho Huyền Lizzie

(VTC News) -

Trong tập đầu tiên của Căn nhà không mái che, lên sóng tối 12/10, Doãn Quốc Đam đảm nhận vai Bình, người chồng của Hạnh (Huyền Lizzie). Vì rượu chè, cờ bạc và nợ nần, Bình nhiều lần trút giận lên vợ, đẩy gia đình vào cảnh bất hòa, khiến hai con phải sống trong sợ hãi.

Bi kịch của Hạnh được đẩy lên cao trào khi cô bị chồng đánh đến mức phải nhập viện vì chấn thương nặng. Dù chịu nhiều tổn thương thể xác và tinh thần, người phụ nữ vẫn chần chừ chuyện ly hôn vì thương các con, lo chúng phải sống thiếu cha.

Phân cảnh Bình (Doãn Quốc Đam) đánh vợ (Huyền Lizzie) trong “Căn nhà không mái che”

Trong khi đó, Thơ (Thu Hà Ceri), con gái lớn của Hạnh và Bình, sớm phải chứng kiến cảnh bố mẹ bất hòa. Cô bé nhiều lần khuyên mẹ chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ, thậm chí chủ động gửi đơn ly hôn thay mẹ.

Một trong những phân đoạn gây chú ý là khi Bình phát hiện đơn ly hôn đã được gửi đến tòa. Người đàn ông lập tức về nhà tra hỏi, đánh đập vợ trước sự hoảng loạn của hai con. Thậm chí, Bình còn cầm dao đe dọa, khiến các thành viên trong gia đình bị đẩy vào tình cảnh nguy hiểm.

Phân cảnh bạo hành được thể hiện chân thực, khiến người xem “nổi da gà”. “Ám ảnh cảnh này quá”; “Ai ở cảnh này sẽ hiểu”;“Xem mà chảy nước mắt luôn”; “Doãn Quốc Đam đóng quá đạt , vai nào anh nhập vai cũng chuẩn”; “Doãn Quốc Đam diễn hay quá”, “Mới tập đầu đã khóc”... là bình luận của nhiều khán giả.

Không chỉ thể hiện sự hung hãn, ích kỷ của Bình, Doãn Quốc Đam còn tạo ra những sắc thái đối lập khi nhân vật có những khoảnh khắc quan tâm đến con trai. Sự đan xen này cho thấy một gia đình không chỉ bị hủy hoại bởi những trận bạo hành, mà còn bị giằng xé bởi tình cảm và sự níu kéo của những đứa trẻ.

Vai Bình tiếp tục đưa Doãn Quốc Đam vào dạng nhân vật dễ khiến khán giả bức xúc. Tuy nhiên, phản ứng tiêu cực dành cho hành vi của nhân vật trên phim cũng cho thấy sức nặng của những tình huống mà nam diễn viên thể hiện.

Chuyên trị những vai diễn gai góc

Doãn Quốc Đam tên thật là Đào Trọng Hùng, sinh năm 1988 tại Thái Nguyên. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng làm nhiều công việc như trợ lý trường quay trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên.

Trong sự nghiệp, anh thường gây chú ý nhờ khả năng biến hóa về ngoại hình, giọng nói và cách thể hiện tâm lý. Thay vì chỉ gắn với hình tượng nam chính điển trai, lãng tử, Doãn Quốc Đam nhiều lần chọn những nhân vật có ngoại hình khác thường, tính cách phức tạp hoặc mang màu sắc phản diện.

Vai Cảnh trong Quỳnh búp bê là một trong những dấu mốc đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với khán giả. Nhân vật là người đàn ông lạnh lùng, có quá khứ nhiều tổn thương nhưng vẫn tồn tại những mặt tình cảm. Sau đó, anh tiếp tục gây ấn tượng với Fedora trong Mê cung - nhân vật có tâm lý bất thường, khiến người xem ám ảnh bởi ánh mắt, cử chỉ và giọng cười khác lạ.

Với Phố trong làng, Doãn Quốc Đam hóa thân thành Mến, người đàn ông thường xuyên rượu chè, đánh mắng vợ con. Dù mang nhiều khuyết điểm, Mến vẫn có khát vọng hoàn lương. Khi nhân vật trở lại trong Làng trong phố, nam diễn viên tiếp tục thể hiện sự thay đổi của Mến sau những biến cố, từ một người đàn ông bê tha thành người biết chăm lo cho gia đình.

Ở Đấu trí, anh vào vai Tuấn “nháy”, nhân vật có tật ở mắt và liên quan đến những hành vi trục lợi. Trong khi đó, Độc đạo đánh dấu lần đầu Doãn Quốc Đam đảm nhận vai chính nặng ký trong một bộ phim hình sự, với nhân vật Hồng mang nhiều tổn thương từ quá khứ và hành trình đi tìm sự thật về gia đình.

Vai diễn Bình gợi nhắc đến vai Mến của Doãn Quốc Đam trong bộ phim “Phố trong làng”

Doãn Quốc Đam từng chia sẻ anh thích những vai diễn có nét khác biệt, thậm chí gai góc. Nam diễn viên cho biết: “Những gì ‘khù khoằm’, cái nào ‘khó’ thì cứ đưa đây tôi làm”. Quan điểm này phần nào lý giải lựa chọn nghề nghiệp của anh, khi không ngại làm xấu ngoại hình hay tạo ra những đặc điểm riêng để phục vụ nhân vật.

Doãn Quốc Đam cũng từng nhận những phản ứng trái chiều khi hóa thân thành các nhân vật có hành vi đáng lên án. Tuy nhiên, anh cho biết bản thân thấy vui bởi đó là dấu hiệu cho thấy vai diễn tạo được hiệu ứng như mong muốn.