Căn nhà không mái che tập 11: Hạnh bị bắt gặp vào phòng Toản lúc nửa đêm

(VTC News) -

Trong Căn nhà không mái che tập 11 lên sóng tối 3/11, Triết và Mai tất bật chuẩn bị mâm cơm nhân ngày giỗ mẹ. Thấy hai anh em tự tay lo liệu mọi việc, Thơ (Thu Hà Ceri) hỏi han và ngỏ ý giúp đỡ nhưng Triết cho biết cả hai có thể tự làm.

Triết và Mai làm giỗ mẹ trong tập 11 “Căn nhà không mái che”.

Nhìn thấy mâm cơm đặt ở hiên, Khang (Minh Xíu) lập tức ngồi xuống ăn mà không để ý đây là mâm cơm cúng. Khi Triết và Mai từ ngoài trở về, cả hai sững người trước cảnh tượng trước mắt. Mai hốt hoảng gọi Khang, nhắc nhở đây là đồ cúng giỗ mẹ. Tuy nhiên, Khang vẫn ngơ ngác, vừa ăn vừa không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ở diễn biến khác, trong đêm mưa, lo mái nhà ở phòng bố con Toản (Duy Hưng) bị dột, Hạnh (Huyền Lizzie) mang một chiếc chậu nhựa sang để hứng nước mưa. Nghĩ bố con Toản đã ngủ say, cô lặng lẽ bước vào phòng, đặt chậu xuống vị trí thường bị nước mưa hắt vào.

Tuy nhiên, trong lúc cúi xuống, Hạnh vô tình nhặt chiếc quần bên cạnh. Đúng lúc này, Triết tỉnh giấc và bất ngờ nhìn thấy cô đang cầm quần của bố mình. Trước câu hỏi đầy ngờ vực của cậu bé: “Sao cô lại cầm quần của bố cháu ạ?”.

Bị hỏi bất ngờ, Hạnh vội giải thích rằng cô sang phòng để đặt chậu hứng nước mưa vì mái nhà bị dột. Tuy nhiên, khi Triết thắc mắc tại sao không thấy nước mưa chảy xuống, Hạnh càng trở nên lúng túng. Lời giải thích có phần gượng gạo của cô dường như chưa thể xua tan sự nghi ngờ từ cậu bé.

Cũng trong tập 11, Hạnh tiếp tục trở thành đề tài bàn tán tại chợ quê. Một số phụ nữ mỉa mai chuyện cô chuyển từ đi xe đạp sang đi ô tô. Khi những lời qua tiếng lại ngày càng căng thẳng, một người đàn ông xuất hiện với chiếc loa phóng thanh, lên tiếng nhắc nhở mọi người.

Hạnh bất ngờ vào phòng Toản lúc nửa đêm.

Tuy nhiên, thay vì giúp tình hình dịu đi, người đàn ông này lại có phát ngôn khiếm nhã về Hạnh, khiến câu chuyện thêm ồn ào. Trước những lời bàn tán và thái độ của những người xung quanh, cuộc sống của Hạnh tiếp tục đối mặt với những tình huống khó xử.

Hạnh sẽ giải thích thế nào với Triết về việc xuất hiện trong phòng bố con Toản giữa đêm? Những lời bàn tán ở chợ quê còn tiếp tục gây ra rắc rối gì?

Tập 11 Căn nhà không mái che sẽ lên sóng 20h00 tối 3/11 trên VTV3.