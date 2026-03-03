Hải quân hỗ trợ cấp cứu ngư dân đột quỵ trên quần đảo Trường Sa

(VTC News) -

Hải đoàn 129 Hải quân thông tin, tàu 741 vừa vận chuyển một ngư dân bị nạn trên biển đến Bệnh xá đảo Trường Sa để cấp cứu.

Người bị nạn là ông Nguyễn Văn T., chủ tàu cá BĐ99846TS của tỉnh Gia Lai, xuất bến từ cảng Tam Quang ngày 12/2/2026, trên ghe có 2 lao động làm nghề câu cá ngừ đại dương.

Cán bộ, thủy thủ đưa ngư dân bị nạn lên tàu để vận chuyển về Bệnh xá đảo Trường Sa để cấp cứu.

Trước đó ngày 1/3, khi đang khai thác hải sản trên khu vực biển gần đảo Đá Lát (thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), ông T. có dấu hiệu bị đột quỵ với biểu hiện liệt vận động các chi, nói ngọng, nhai nuốt khó... Các ngư dân trên tàu cá đã liên hệ với chỉ huy đảo Đá Lát để nhờ hỗ trợ.

Sau khi y, bác sĩ thăm khám sơ bộ tình hình sức khỏe, chỉ huy đảo Đá Lát đã liên hệ tàu 741 đề nghị hỗ trợ cấp cứu.

Cán bộ, nhân viên trên tàu cùng với y sĩ của Trung tâm y tế đảo Trường Sa đi theo tàu phối hợp chăm sóc cho bệnh nhân.

Sau khi nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, Tàu 741 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đảo Trường Sa đã nhanh chóng cơ động tiếp nhận bệnh nhân xuống tàu, vận chuyển từ đảo Đá Lát tới đảo Trường Sa để cấp cứu kịp thời.

Trong quá trình vận chuyển, cán bộ, nhân viên trên tàu cùng một y sĩ của Bệnh xá đảo Trường Sa phối hợp chăm sóc cho bệnh nhân.

Đến cuối giờ chiều 3/3, ngư dân đã được vận chuyển đến đảo Trường Sa, bàn giao cho Bệnh xá đảo Trường Sa để cấp cứu.