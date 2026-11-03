Cận cảnh cao tốc 4 làn xe uốn lượn giữa núi rừng TP Huế

Cũng theo Ban Quản lý dự án, trong điều kiện thời gian thi công gấp rút, lại trùng cao điểm mùa mưa lũ tại Huế, các nhà thầu đang đẩy nhanh xây dựng nút giao mới. Đến nay, các hạng mục thoát nước đạt hơn 80% khối lượng, đào đắp nền đường đạt trên 20%. Việc tổ chức thi công phải tính toán phương án thoát nước mặt, hạn chế ảnh hưởng khi mưa lớn kéo dài. Ban Quản lý dự án cũng yêu cầu nhà thầu chuẩn bị phương án mở lối lên xuống tạm tại nút giao mới. Các vật liệu thiết yếu đã được tập kết, sẵn sàng mở đường tạm khi xảy ra tình huống khẩn cấp.