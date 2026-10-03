Quy hoạch khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được phê duyệt từ năm 1992 nhưng quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn. Tổng vốn đầu tư từng được tính toán lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng, cùng với những vấn đề phức tạp liên quan công tác giải phóng mặt bằng.
Sau nhiều lần thay đổi nhà đầu tư nhưng chưa mang lại kết quả, khu vực này trở thành dự án kéo dài hơn 30 năm.
Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được định hướng trở thành trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước, phát triển theo mô hình đô thị hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.
Khu đô thị được định hướng xây dựng trung tâm cao tầng, giảm mật độ xây dựng, xen kẽ các công viên và vùng ngập nước, đồng thời phát triển các chức năng hỗn hợp như nhà ở, hành chính, văn phòng, khách sạn, thương mại - dịch vụ, văn hóa và du lịch ven sông. Dự kiến dân số khoảng 54.000 người.
Trước mắt, việc di dời các hộ dân tại những chung cư cũ thuộc cụm lô số và bàn giao mặt bằng được xem là bước quan trọng để dự án cải tạo, xây dựng lại các khu nhà xuống cấp có thể tiếp tục triển khai.
Cận cảnh cư xá Thanh Đa trước ngày tái thiết
(VTC News) -
Người dân tại hàng loạt căn hộ trong cư xá Thanh Đa đã di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, trong bối cảnh khu nhà xuống cấp.
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