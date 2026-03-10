Cư xá Thanh Đa vẫn kín 'chuồng cọp' dù nhiều lần vận động tháo dỡ

Dù chính quyền địa phương nhiều lần vận động người dân tháo dỡ “chuồng cọp” để mở lối thoát hiểm, phần lớn căn hộ tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) vẫn được rào kín bằng khung sắt, tiềm ẩn nguy cơ khi xảy ra hỏa hoạn.
Trở lại cư xá Thanh Đa sau hơn 6 tháng TP.HCM ra quân vận động người dân tháo dỡ “chuồng cọp” sau nhiều vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ghi nhận cho thấy tình trạng này gần như chưa có chuyển biến.
Tại cư xá Thanh Đa, phóng viên Báo Điện tử VTC News ghi nhận hầu hết căn hộ được cơi nới, lắp đặt các khung sắt kiên cố ở ban công và cửa sổ.
Những “chuồng cọp” này che kín gần như toàn bộ không gian bên ngoài, chỉ còn những khe hở nhỏ để lấy gió.
Không chỉ tồn tại tình trạng cơi nới, nhiều tòa nhà tại cư xá Thanh Đa hiện đã xuống cấp rõ rệt. Tường nhà bong tróc, các mảng bê tông nứt nẻ xuất hiện ở nhiều vị trí. Hệ thống dây điện chằng chịt kéo dọc các hành lang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Bên trong các dãy nhà, hành lang dài và thiếu ánh sáng.
Nhiều vị trí xuất hiện tình trạng nước rò rỉ từ các căn hộ phía trên xuống, tạo thành vũng nước dọc lối đi, khiến khu vực sinh hoạt chung trở nên nhếch nhác.
Để hạn chế tình trạng rò rỉ nước tạo nên những vũng nước nhếch nhác phía dưới, nhiều hộ dân tự chế phễu rồi nối thêm ống dẫn để đưa nước chảy ra xa khu vực lối đi. Những hệ thống dẫn nước tạm bợ như vậy xuất hiện ở nhiều căn hộ, chằng chịt dưới các hành lang.
Bà Ánh (73 tuổi, sống tại lô 10 cư xá Thanh Đa) cho biết gia đình bà sinh sống tại đây từ khi khu cư xá mới xây dựng. Sau nhiều năm gắn bó, cuộc sống tại đây đã trở nên quen thuộc với gia đình bà. Theo bà Ánh, dù không gian căn hộ khá chật chội nhưng nhiều hộ dân vẫn lựa chọn cơi nới ban công bằng lồng sắt để tăng diện tích sinh hoạt, phơi đồ và phòng chống trộm cắp.
“Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi nên cũng quen. Đường điện thì cũ nhưng bao năm nay vẫn sinh hoạt bình thường. Nhà nhỏ nên ai cũng cơi nới lồng sắt ra ngoài để phơi đồ và tránh mất trộm. Trước đây phường có xuống vận động tháo dỡ nhưng chúng tôi thấy vẫn đảm bảo nên chưa tháo”, bà Ánh chia sẻ.
Trên thực tế, việc lắp đặt “chuồng cọp” được nhiều hộ dân xem là biện pháp chống trộm và tận dụng thêm không gian sinh hoạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phòng cháy chữa cháy, trong tình huống xảy ra hỏa hoạn, những lồng sắt này có thể trở thành rào cản nguy hiểm, khiến người bên trong không thể thoát ra ngoài.
TP.HCM từng ghi nhận nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các khu dân cư đông đúc. Trước đó, năm 2025, một vụ cháy xảy ra tại khu vực chợ Thanh Đa, địa chỉ Lô Chợ, cư xá Thanh Đa hay vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khác xảy ra tại cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) khiến 8 người tử vong. Tại khu vực này cũng tồn tại nhiều “chuồng cọp” bít kín, được cho là một trong những yếu tố khiến việc thoát nạn gặp khó khăn khi xảy ra cháy.
Theo lực lượng chức năng, khi lối thoát hiểm thứ hai bị bịt kín bởi lồng sắt kiên cố, người bên trong gần như không còn đường thoát nếu lửa bùng phát và khói lan nhanh. thích
Thực tế cho thấy, dù chính quyền địa phương cùng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM nhiều lần tuyên truyền, vận động và tổ chức hỗ trợ tháo dỡ “chuồng cọp”, nhưng vẫn chưa hiệu quả.
