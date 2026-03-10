Cư xá Thanh Đa vẫn kín 'chuồng cọp' dù nhiều lần vận động tháo dỡ

TP.HCM từng ghi nhận nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các khu dân cư đông đúc. Trước đó, năm 2025, một vụ cháy xảy ra tại khu vực chợ Thanh Đa, địa chỉ Lô Chợ, cư xá Thanh Đa hay vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khác xảy ra tại cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) khiến 8 người tử vong. Tại khu vực này cũng tồn tại nhiều “chuồng cọp” bít kín, được cho là một trong những yếu tố khiến việc thoát nạn gặp khó khăn khi xảy ra cháy.