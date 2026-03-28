28/03/2026 13:43:33 +07:00

Cấm xe máy, người đi bộ qua cầu Long Biên 60 ngày để sửa chữa

(VTC News) -

Lúc 9h ngày 28/3, cầu Long Biên được rào chắn hai làn dành cho người đi bộ, xe máy và phương tiện thô sơ, tạm ngừng lưu thông 60 ngày để phục vụ sửa chữa, bảo trì.

Video: Rào chắn cầu Long Biên trong 60 ngày để sửa chữa.

Để phục vụ công tác sửa chữa cầu Long Biên, Hà Nội cấm xe máy và người đi bộ lưu thông trên các tuyến đường dành riêng cho từng loại hình trên cầu này từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sẽ điều chỉnh việc tổ chức giao thông tạm thời nhằm phục vụ thi công sửa chữa đột xuất các hạng mục đường bộ hai bên cầu Long Biên, bao gồm lối đi bộ, làn xe máy và phương tiện thô sơ. Việc sửa chữa nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng đi qua khu vực này.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, vào khoảng 9h ngày 28/3, lực lượng chức năng đã bố trí tại các lối lên, xuống cầu Long Biên để triển khai rào chắn.

Các dải phân cách cứng đã được lắp đặt tại lối lên cầu Long Biên, theo hướng từ Bồ Đề về quận Hoàn Kiếm.

Ngay sau khi tạm dừng việc lưu thông qua cầu Long Biên, các phương tiện, máy móc phục vụ bảo trì và sửa chữa cầu được đưa tới.

Ông Lâm Văn Sáu, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp công trình (Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải) cho biết, toàn bộ mặt cầu cũ sẽ được thay thế bằng kết cấu mới. Đơn vị thi công sẽ gia cố cốt thép, đổ bê tông, cải tạo hệ thống thoát nước và thay mới toàn bộ các tấm đan dành cho người đi bộ nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông. Các đơn vị chức năng sẽ lắp đặt biển báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo các tuyến thay thế. Xe đạp được phép qua cầu Chương Dương trong thời gian sửa chữa cầu Long Biên.

Trong quá trình thi công, việc tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông có thể gây ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Đại diện đơn vị thi công bày tỏ mong muốn người dân thông cảm và phối hợp.

Trước đó, hệ thống cửa chắn đã được lắp đặt tại các lối lên, xuống cầu Long Biên nhằm phục vụ việc đóng, mở linh hoạt trong quá trình bảo trì, sửa chữa.

Lực lượng chức năng được bố trí tại các lối dẫn lên cầu Long Biên để phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển theo phương án đã được phê duyệt. Theo đó, xe máy và các phương tiện thô sơ có nhu cầu qua sông sẽ di chuyển theo hướng cầu Long Biên 1, Long Biên 2, đi dọc tuyến Long Biên – Xuân Quan và rẽ lên cầu Chương Dương.

Đối với xe máy và xe thô sơ có nhu cầu qua sông theo hướng cầu Long Biên, các phương tiện từ khu vực Yên Phụ, Hàng Đậu sẽ di chuyển theo tuyến Trần Nhật Duật, lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương để qua cầu. Các phương tiện xuất phát từ Trần Quang Khải, Đê 401 sẽ đi theo các tuyến tương ứng, tiếp cận vòng xuyến đầu cầu Chương Dương trước khi qua cầu.

Sáng nay, sau khi câu Long Biên bị rào chắn để sửa chữa, nhiều người đi xe máy đến đây buộc phải quay đầu, tìm hướng di chuyển khác.

Rào chắn tại lối lên, xuống cầu theo hướng từ phường Hoàn Kiếm sang phường Bồ Đề.

Việc tạm dừng lưu thông qua cầu Long Biên khiến các phương tiện chuyển hướng sang cầu Chương Dương. Tuy nhiên, do thời điểm triển khai là ngày cuối tuần và ngoài giờ cao điểm nên chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông.

Minh Đức
