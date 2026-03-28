Cấm xe máy, người đi bộ qua cầu Long Biên 60 ngày để sửa chữa

Video: Rào chắn cầu Long Biên trong 60 ngày để sửa chữa.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, vào khoảng 9h ngày 28/3, lực lượng chức năng đã bố trí tại các lối lên, xuống cầu Long Biên để triển khai rào chắn.
Trước đó, hệ thống cửa chắn đã được lắp đặt tại các lối lên, xuống cầu Long Biên nhằm phục vụ việc đóng, mở linh hoạt trong quá trình bảo trì, sửa chữa.
Sáng nay, sau khi câu Long Biên bị rào chắn để sửa chữa, nhiều người đi xe máy đến đây buộc phải quay đầu, tìm hướng di chuyển khác.
Minh Đức
