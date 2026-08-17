(VTC News) -

Muốn chinh phục thử thách này, đôi khi bạn phải tạm gác suy nghĩ quen thuộc và nhìn vấn đề theo một góc khác.

Cái gì có thể mở cửa mà không cần tay, đóng cửa mà không cần chốt? ( Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

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