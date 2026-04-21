Các diện xét tốt nghiệp THPT 2026: Quy định cộng điểm ưu tiên, khuyến khích

Từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, quy định về cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp sẽ được áp dụng theo quy chế mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo quy định, thí sinh xét công nhận tốt nghiệp THPT được chia thành ba diện gồm Diện 1, Diện 2 và Diện 3.

Trong đó, Diện 1 là thí sinh bình thường, không thuộc đối tượng ưu tiên nên không được cộng điểm ưu tiên.

Diện 2 được cộng 0,25 điểm ưu tiên khi xét công nhận tốt nghiệp. Nhóm này gồm các đối tượng như: thương binh, bệnh binh hoặc người được hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81% (đối với thí sinh giáo dục thường xuyên).

Từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh được cộng tối đa 2 điểm khuyến khích và 0,5 điểm ưu tiên.

Ngoài ra, con của thương binh, bệnh binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh có mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% cũng thuộc diện được cộng 0,25 điểm. Các trường hợp khác gồm con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Quy định cũng áp dụng mức cộng điểm này đối với người dân tộc thiểu số hoặc người Kinh và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam học tại các trường THPT ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, như xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo hoặc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Điều kiện là thí sinh phải học tại các khu vực này ít nhất 2/3 thời gian học THPT.

Người bị nhiễm chất độc hóa học hoặc con của người bị nhiễm chất độc hóa học, người bị dị dạng, dị tật do hậu quả chất độc hóa học cũng thuộc diện được cộng 0,25 điểm. Đối với hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh từ 35 tuổi trở lên tính đến ngày thi cũng được hưởng mức ưu tiên này.

Mức ưu tiên cao nhất 0,5 điểm

Diện 3 là nhóm được cộng 0,5 điểm ưu tiên khi xét tốt nghiệp.

Nhóm này gồm người dân tộc thiểu số học tại các trường THPT ở vùng đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu hoặc các khu vực thuộc Chương trình 135, với điều kiện thời gian học tại các khu vực này ít nhất hai phần ba thời gian học cấp THPT.

Ngoài ra, thương binh, bệnh binh hoặc người được hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (đối với thí sinh giáo dục thường xuyên) cũng thuộc diện ưu tiên cao nhất này.

Quy định cũng áp dụng cho con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Theo quy chế, thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng mức ưu tiên cao nhất, không cộng dồn nhiều diện ưu tiên. Các diện ưu tiên khác nếu có sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điểm khuyến khích tối đa 2 điểm

Bên cạnh điểm ưu tiên, thí sinh còn có thể được cộng điểm khuyến khích nếu đạt thành tích trong các kỳ thi và hoạt động giáo dục trong thời gian học THPT.

Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh được cộng 2 điểm. Nếu đạt giải khuyến khích trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh, thí sinh được cộng 1,5 điểm. Trong khi đó, giải ba cấp tỉnh được cộng 1 điểm.

Ngoài ra, điểm khuyến khích cũng áp dụng với thí sinh đạt thành tích trong các cuộc thi thí nghiệm thực hành các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; các cuộc thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật hoặc cuộc thi viết thư quốc tế do ngành giáo dục phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức từ cấp tỉnh trở lên.

Đối với giải cá nhân, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba quốc gia hoặc huy chương vàng được cộng 2 điểm; giải khuyến khích quốc gia, giải tư cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc được cộng 1,5 điểm; giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng được cộng 1 điểm.

Đối với giải đồng đội, điểm khuyến khích chỉ áp dụng với giải cấp quốc gia. Mức điểm cộng cho từng cá nhân trong đội được tính tương tự mức cộng của giải cá nhân theo quy định của ban tổ chức từng cuộc thi.

Trong trường hợp thí sinh đạt nhiều giải thưởng khác nhau, quy chế quy định chỉ được hưởng một mức cộng điểm của giải cao nhất, không cộng dồn các giải thưởng.

Những quy định về cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích sẽ được áp dụng từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét công nhận tốt nghiệp của học sinh trong các năm tới.