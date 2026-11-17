(VTC News) -

Vì sao học sinh nên học IELTS sớm?

Để đạt số điểm mong muốn, học sinh không chỉ cần nắm vững từ vựng, ngữ pháp mà còn phải rèn luyện khả năng tư duy, xử lý thông tin và diễn đạt bằng tiếng Anh. Trong khi đó, học sinh THPT phải cân đối việc học IELTS với chương trình chính khóa và các kỳ thi quan trọng. Nếu chỉ bắt đầu ôn luyện vào năm cuối cấp, học sinh dễ gặp áp lực khi phải cải thiện nhiều kỹ năng trong thời gian ngắn.

Học sinh có lộ trình ôn luyện IELTS từ sớm sẽ giúp tối ưu thời gian học tập.

Việc có lộ trình từ sớm còn giúp học sinh chủ động trước các cơ hội học tập. Hiện nay, một số trường đại học tại Việt Nam sử dụng IELTS trong phương thức xét tuyển kết hợp, quy đổi điểm ngoại ngữ hoặc cộng điểm theo quy định từng năm như Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Bách Khoa. Chứng chỉ này cũng có thể đáp ứng yêu cầu tiếng Anh trong hồ sơ du học, học bổng.

Các bước xây dựng lộ trình học IELTS

Một lộ trình học tập hiệu quả cần được xây dựng dựa trên năng lực thực tế của học sinh thay vì áp dụng một khung chung cho tất cả. Để làm được điều này người học cần:

Đánh giá trình độ tiếng Anh hiện tại

Trước khi bắt đầu hành trình chinh phục IELTS, học sinh nên xác định chính xác trình độ tiếng Anh của bản thân thông qua các bài test trình độ IELTS 4 kỹ năng. Việc này sẽ giúp người học nhận diện được điểm mạnh và những kỹ năng còn hạn chế để ưu tiên cải thiện.

Chẳng hạn, học sinh có nền tảng ngữ pháp tốt song kỹ năng nói và nghe còn kém sẽ có lộ trình học tập và ôn luyện khác với những bạn chưa vững nền tảng.

Để xây dựng lộ trình học IELTS hiệu quả, người học cần xác định trình độ hiện tại của mình.

Xác định mục tiêu và thời gian học

Sau khi nắm rõ được trình độ tiếng Anh hiện tại của bản thân, người học cần xác định được số điểm mong muốn, thời điểm thi dự kiến và mục đích sử dụng chứng chỉ. Mục tiêu có thể xuất phát từ nhu cầu xét tuyển đại học, ứng tuyển học bổng hoặc chuẩn bị hồ sơ du học.

Từ đó, học sinh có thể tính toán thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu điểm số, đồng thời cân đối với lịch học, lịch thi trên trường. Ngoài ra, việc xác định mục tiêu cụ thể, giúp quá trình ôn luyện có định hướng, tránh tình trạng học dàn trải hoặc đặt mục tiêu vượt quá khả năng trong thời gian ngắn.

Phân chia lộ trình theo từng giai đoạn

Để quá trình ôn luyện IELTS hiệu quả, học sinh cần chia lộ trình thành các giai đoạn với mục tiêu và nội dung học tập cụ thể. Mỗi giai đoạn tập trung phát triển những năng lực cần thiết, tạo nền tảng để người học từng bước tiếp cận kiến thức nâng cao và tiến gần hơn đến band điểm mục tiêu.

Tại The IELTS Workshop, chương trình học được đội ngũ học thuật 9.0 IELTS tại TIW phân chia thành sáu cấp độ, từ Freshman, Sophomore, Junior đến Pre-Senior, Senior và Master, tương ứng với từng giai đoạn học tiếng Anh.

Freshman (0 - 2.5+): Củng cố nền tảng tiếng Anh, tập trung vào ngữ pháp, từ vựng và kiến thức cơ bản trước khi bước vào luyện thi IELTS.

Sophomore (2.5 - 3.5+): Khi đã có nền tảng, học sinh bắt đầu làm quen với cấu trúc đề IELTS và rèn luyện các kỹ năng chuyên biệt.

Junior (3.5 - 4.5+): Tập trung phát triển cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và học cách xử lý các dạng bài IELTS cơ bản.

Pre-Senior (4.5 - 5.5+): Hệ thống kiến thức và cải thiện chuyên sâu cả bốn kỹ năng, kết hợp luyện tập với các chủ đề học thuật nâng cao.

Senior (5.5 - 6.5+): Hoàn thiện kỹ năng, nâng cao khả năng xử lý các dạng bài và chuẩn bị cho mục tiêu IELTS 6.0-6.5+.

Master (6.0 - 7.5+): Luyện đề chuyên sâu, cập nhật dạng bài và nhận phản hồi chi tiết từ giáo viên để hướng đến band điểm 7.0+.

Lộ trình học IELTS tại TIW được thiết kế khoa học theo từng giai đoạn.

Bên cạnh chương trình giảng dạy, TIW còn bố trí các bài kiểm tra định kỳ và buổi bổ trợ kỹ năng nói cùng trợ giảng. Qua đó, mỗi học viên đều được đồng hành sát sao và điều chỉnh phương pháp ôn luyện phù hợp với mục tiêu cá nhân.

Một lộ trình học khoa học không chỉ giúp học sinh chủ động trước kỳ thi IELTS mà còn tạo điều kiện phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh sau này. Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để học sinh tự tin nắm bắt những cơ hội học tập rộng mở trong tương lai.