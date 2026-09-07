Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ bị phạt tới 60 triệu đồng

(VTC News) -

Chính phủ ban hành Nghị định 339/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản (có hiệu lực từ ngày 26/8).

Phạt đến 60 triệu đồng đối với cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề. (Ảnh: chinhphu.vn)

Đáng chú ý, Nghị định quy định cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động môi giới bất động sản.

Theo đó, phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản nhưng không hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Cá nhân không thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nơi mình làm việc cũng bị phạt 40-60 triệu đồng.

Chính phủ quy định phạt tiền từ 60-80 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không có tối thiểu 1 cá nhân trong doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Mức phạt tương tự được áp dụng với doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; không có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản; không có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật theo quy định.

Trong đó, doanh nghiệp không có tối thiểu một cá nhân có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hoặc không có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản từ 3-6 tháng.

Mức phạt từ 120-160 triệu đồng được áp dụng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản hoặc cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không cung cấp, cung cấp không đầy đủ theo quy định hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới cũng bị phạt từ 120-160 triệu đồng.

Mức phạt trên còn áp dụng đối với hành vi không gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để đăng tải trước khi hoạt động kinh doanh theo quy định.

Với hành vi này, doanh nghiệp còn có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản từ 3-6 tháng.