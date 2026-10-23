Tăng cường hợp tác kiểm soát an ninh biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc

(VTC News) -

Tại kỳ Hội đàm Thường niên diễn ra trong hai ngày 22 - 23/10 ở phường Sa Pa - tỉnh Lào Cai, Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã thống nhất nhiều giải pháp quan trọng nhằm giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới đất liền.

Đánh giá thực trạng đường biên tiếp tục ổn định và hợp tác thực thi pháp luật ngày càng hiệu quả, hai bên cam kết duy trì chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ dựa trên các thỏa thuận song phương. Trước diễn biến của các loại tội phạm, hai lực lượng quyết định nâng cấp cơ chế chia sẻ thông tin, tập trung triệt xóa các đường dây xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển tiền tệ và ma túy. Đáng chú ý, hai bên sẽ phối hợp xử lý triệt để tình trạng sử dụng thiết bị bay không người lái vi phạm quy chế vùng trời biên giới.

Về hạ tầng và mốc quốc giới, hai đoàn thống nhất xử lý dứt điểm bất cập liên quan đến hệ thống rào khống chế, đồng thời khắc phục các sự cố sạt lở từ Mốc 89 đến Mốc 90 và đường tuần tra khu vực Mốc 142. Hai bên cũng nhất trí đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục để mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc), tạo dư địa phát triển kinh tế khu vực giáp ranh.

Kết thúc hội đàm, đại diện hai đoàn đã ký biên bản ghi nhớ bằng hai ngôn ngữ Việt - Trung. Phía Trung Quốc sẽ đăng cai tổ chức kỳ hội đàm tiếp theo vào năm 2027.