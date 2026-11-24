Mới đây, TS Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), chia sẻ lại bức ảnh chụp năm 2014 tại một nhà hàng trên đường Trương Quốc Dung, TP.HCM.

Thoạt nhìn, đây chỉ là khoảnh khắc đời thường của nhóm bạn trẻ trong buổi ăn tối, không có bục vinh danh hay những tấm huy chương được trưng bày. Thế nhưng, phía sau khung hình ấy là một bảng thành tích đáng nể: 16 giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán, trong đó có 4 giải nhất; 6 huy chương Olympic Toán quốc tế, gồm 3 huy chương vàng.

Những gương mặt làm nên bảng thành tích đặc biệt

Theo chia sẻ của TS Trần Nam Dũng, trong bức ảnh, ở dãy bên phải, từ xa đến gần là Trần Hoàng Bảo Linh, Nguyễn Phạm Khánh Tiên, Cấn Trần Thành Trung, Nguyễn Huy Hoàng và Phạm Tuấn Huy.

Trần Hoàng Bảo Linh là cựu học sinh chuyên Toán khóa 2010-2013 của Trường Phổ thông Năng khiếu. Khi học lớp 11, Linh giành giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2012 với tổng điểm 35. Cùng năm, Linh còn đoạt huy chương đồng Olympic Toán học quốc tế (IMO) tại Argentina. Hiện, Bảo Linh làm việc trong lĩnh vực tài chính tại London (Anh).

Ngồi cạnh Linh là Nguyễn Phạm Khánh Tiên, người từng đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Sau này, Khánh Tiên theo đuổi con đường học thuật trong lĩnh vực Dược học, trở thành tiến sĩ và giảng viên Trường Đại học Y Dược.

Tiếp đến là Cấn Trần Thành Trung, chủ nhân huy chương vàng IMO năm 2013. Anh hiện có học vị tiến sĩ Toán học và công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) theo chương trình VNU350.

Bức ảnh chụp trong một bữa ăn ở Sài Gòn cách đây 12 năm quy tụ những người từng giành giải quốc gia môn Toán và huy chương Olympic Toán quốc tế. (Ảnh: TS Trần Nam Dũng)

Bên cạnh Thành Trung là Nguyễn Huy Hoàng. Thời điểm bức ảnh được chụp, Hoàng chưa tham dự IMO. Năm 2015, Hoàng giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế, đồng thời lọt vào chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Sau đó, Hoàng tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu Toán học.

Người cuối cùng trong dãy bên phải là Phạm Tuấn Huy, gương mặt nổi bật với hai huy chương vàng IMO liên tiếp vào năm 2013 và 2014. Sau hành trình học tập, nghiên cứu tại Mỹ, anh trở thành giáo sư tại Đại học Chicago. Huy cũng cùng các đồng nghiệp giải được hai bài toán mở quan trọng, ghi dấu ấn trong cộng đồng Toán học quốc tế.

Ở dãy bên trái, từ xa đến gần là Phạm Anh Quân và Hồ Quốc Đăng Hưng. Phạm Anh Quân từng hai lần giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Sau đó, anh theo học ngành Công nghệ thông tin và làm việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu.

Ngồi bên cạnh là Hồ Quốc Đăng Hưng, người giành huy chương bạc IMO năm 2014. Anh tiếp tục con đường nghiên cứu, lấy bằng tiến sĩ Toán học và hiện giảng dạy tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore.

Cậu bé 11 tuổi trong bức ảnh

Một nhân vật đặc biệt khác trong bức ảnh là cậu bé mặc áo cam, khi ấy mới 11 tuổi. Theo TS Trần Nam Dũng, cậu bé được cho đi cùng trong buổi gặp gỡ để có cơ hội tiếp xúc với những người anh, cảm nhận không khí và được truyền cảm hứng Toán học. Đó là Trần Nguyễn Nam Hưng, con trai ông.

Thời điểm ấy, Nam Hưng mới học lớp 6. Sau này, cậu bé trở thành thủ khoa đầu vào Trường Phổ thông Năng khiếu, tiếp tục ghi dấu ấn với giải nhì và danh hiệu á khoa môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020. Hiện Nam Hưng theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Bonn (Đức).

Nhìn lại bức ảnh, theo TS Trần Nam Dũng, có thể thấy đây không chỉ là cuộc hội ngộ của những học sinh giỏi Toán từng đạt nhiều thành tích trong nước và quốc tế, mà còn là khoảnh khắc giao thoa giữa các thế hệ. Trong cùng một khung hình, những người đã ghi dấu ấn trên đấu trường Olympic quốc tế ngồi bên một cậu bé mới bắt đầu hành trình chinh phục Toán học.

Người đứng sau ống kính cũng là một nhà Toán học

Người chụp bức ảnh là TS Trần Nam Dũng. Năm 1983, ông từng giành giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Toán và huy chương bạc Olympic Toán học quốc tế. Mười năm sau, ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov.

Từ năm 1995, TS Trần Nam Dũng công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), gắn bó với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo nhiều thế hệ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Từ năm 2018, ông kiêm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu.

TS Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu.

Trong công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng Toán học, ông từng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Toán Trường Phổ thông Năng khiếu giai đoạn 1996-2003. Từ năm 2003, ông tham gia huấn luyện đội tuyển Việt Nam dự IMO, từng là Phó Trưởng đoàn Việt Nam tại IMO 2003 ở Nhật Bản và thành viên Ban tuyển chọn đề thi IMO 2007 tại Việt Nam. Giai đoạn 2015-2018, ông tiếp tục tham gia huấn luyện đội tuyển Olympic Toán của Saudi Arabia.

Không chỉ gắn bó với giảng dạy và nghiên cứu, TS Trần Nam Dũng còn khởi xướng nhiều hoạt động kết nối cộng đồng Toán học như Ngày hội Toán học mở (MOD), các câu lạc bộ Toán, trường hè, trường đông, tạp chí trực tuyến Epsilon và chương trình Gặp gỡ Toán học.