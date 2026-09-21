Cập nhật bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia 11h30 ngày 21/9, kết quả mới nhất

(VTC News) -

Bóng chuyền nữ ASIAD 2026 S1 S2 S3 S4 S5 Việt Nam 0 - - - - - Indonesia 0 - - - - -

Trận bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 11h30 ngày 21/9 trên sân Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium. Trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận tranh hạng 5-8 tại ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Indonesia mới nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu với Indonesia trong trận đấu thuộc lượt phân hạng 5-8.

Thông tin trước trận Việt Nam vs Indonesia

Ở trận tứ kết với Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam thua 0-3, với tỷ số set lần lượt là 16-25, 16-25 và 11-25. Sau thất bại này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham gia lượt trận phân hạng vị trí từ 5 đến 8.

Đối thủ đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là Indonesia, đội từng đánh bại Việt Nam tại chặng 2 SEA V Cup 2026. Khi đó, Thanh Thúy và đồng đội thắng hai set đầu nhưng để đối phương lội ngược dòng 3-2.

Indonesia cũng dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026 sau khi để thua Thái Lan 0-3. Đội bóng xứ Vạn đảo thua nhanh 10-25 trong set đầu nhưng chơi khởi sắc ở set tiếp theo. Có thời điểm Indonesia tạo cách biệt rất lớn khi dẫn 19-6.

Dù vậy, lợi thế này không đủ để giúp Indonesia đưa trận đấu về thế cân bằng. Thái Lan kiên trì bám đuổi, cứu set point trước khi thắng 29-27. Sang set ba, đội bóng xứ chùa Vàng tiếp tục chiếm ưu thế và khép lại set đấu với tỷ số 25-16, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Link xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Indonesia được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTV.

Link VTV trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Indonesia (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13

Để xem trực tiếp Việt Nam vs Indonesia trên máy tính, khán giả truy cập website VTVgo (vtvgo.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.