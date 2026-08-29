24 đoàn tranh tài tại Giải bóng bàn Các cây vợt xuất sắc trẻ 2026

(VTC News) -

Tối 29/8, Giải bóng bàn Các cây vợt xuất sắc Trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026 chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao I, tỉnh Ninh Bình. Giải quy tụ gần 300 vận động viên đến từ 24 đoàn trên cả nước.

Giải đấu diễn ra từ ngày 29/8 đến 3/9, với sự góp mặt của các đoàn thuộc tỉnh, thành, ngành, Liên đoàn và câu lạc bộ thành viên. Bên cạnh gần 300 vận động viên, khoảng 50 huấn luyện viên cũng tham gia giải.

Đây là sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu bóng bàn trẻ quốc gia, tập hợp nhiều tay vợt nổi bật thuộc các lứa tuổi trẻ, thiếu niên và nhi đồng được tuyển chọn từ nhiều địa phương, đơn vị và câu lạc bộ.

Gần 300 tay vợt trẻ hội tụ tại Ninh Bình tranh tài giải bóng bàn quốc gia.

Không chỉ hướng tới thành tích, giải còn là dịp để các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thi đấu và làm quen với môi trường cạnh tranh có chất lượng chuyên môn cao.

Thông qua từng trận đấu, các tay vợt có cơ hội đánh giá kỹ năng, khả năng vận dụng chiến thuật cũng như tâm lý khi bước vào những cuộc đối đầu căng thẳng. Đây cũng là cơ sở để vận động viên nhận ra những điểm cần cải thiện, tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và hướng tới các mục tiêu cao hơn.

Ngay từ ngày tranh tài đầu tiên, nhiều trận đấu đã diễn ra với thế trận giằng co, xuất hiện những pha bóng đáng chú ý. Chất lượng chuyên môn cùng tinh thần thi đấu quyết tâm của các vận động viên trẻ tạo nên không khí sôi nổi tại nhà thi đấu.

Việc giải đấu năm nay được tổ chức tại Ninh Bình không chỉ mang đến thêm cơ hội thi đấu cho các tài năng trẻ mà còn góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn, đưa bộ môn này đến gần hơn với người hâm mộ địa phương.