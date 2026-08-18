Đội bóng bàn CAND nhận thưởng hơn 2,2 tỷ đồng sau thành tích ấn tượng

(VTC News) -

Chiều 18/8, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ Khen thưởng nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của đội bóng bàn Công an nhân dân tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam nhấn mạnh: “Thành tích xuất sắc của Đội tuyển Bóng bàn Công an nhân dân tại một trong những Giải thi đấu đầu tiên thuộc Chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X có ý nghĩa hết sức quan trọng, đóng vai trò là tấm gương, nguồn khích lệ tinh thần to lớn đối với các Đội tuyển Bóng bàn Công an nhân dân đang chuẩn bị ra quân chinh phục mục tiêu trong thời gian sắp tới”.

Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ Khen thưởng cho đội bóng bàn Công an nhân dân tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Các nội dung bóng bàn của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được tổ chức trong khuôn khổ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 năm 2026 tại Hải Phòng. Đoàn CAND khép lại giải đấu với 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, qua đó đứng đầu toàn đoàn, vượt qua nhiều đơn vị có truyền thống và lực lượng mạnh.

Ba tấm HCV của CAND đến từ đôi nam Đinh Anh Hoàng - Lê Đình Đức, đơn nam Đinh Anh Hoàng và đơn nữ Trần Mai Ngọc.

Việc cùng giành HCV ở đơn nam và đơn nữ - hai nội dung cá nhân danh giá nhất của môn bóng bàn - tạo nên dấu mốc đặc biệt cho đoàn CAND. Ở nhiều kỳ Đại hội thể thao toàn quốc trước đây, ngay cả những trung tâm có lực lượng và truyền thống đông và mạnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể cùng lúc giành cả hai tấm HCV này.

Ở nội dung đơn nam, Đinh Anh Hoàng từng để thua Đoàn Bá Tuấn Anh 0-3 ở nội dung đồng đội. Tuy nhiên, khi tái ngộ chính đối thủ này trong trận chung kết đơn nam, Anh Hoàng đã có màn trở lại ấn tượng với chiến thắng 4-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Trong khi đó, Trần Mai Ngọc có hành trình lên ngôi đầy thuyết phục khi lần lượt vượt qua Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Khoa Diệu Khánh - hai nhà vô địch đơn nữ quốc gia của hai mùa giải gần nhất - để bước lên bục cao nhất.

Không chỉ các VĐV chủ lực, những gương mặt trẻ cũng cho thấy sự tiến bộ rõ nét. Hoàng Trà My được Ban tổ chức trao danh hiệu VĐV nữ trẻ triển vọng.

Tại buổi lễ, T&T Group quyết định dành hơn 2,2 tỷ đồng để ghi nhận những thành tích xuất sắc của đội bóng bàn CAND tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và Giải bóng bàn trẻ, thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc vừa qua tổ chức ở Đà Nẵng .