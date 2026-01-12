Sắp xếp trạm y tế xã, quyền lợi khám chữa bệnh của người dân có bị ảnh hưởng?

(VTC News) -

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa ban hành Thông tư 53 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 43 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu. Điểm đáng chú ý là các quy định chuyển tiếp nhằm bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế không bị gián đoạn khi tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Thông tư 53, cơ cấu tổ chức trực thuộc trạm y tế cấp xã được xác định theo các nhóm chức năng cơ bản gồm hành chính - tài chính - nhân sự; dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội; phòng bệnh, an toàn thực phẩm; khám chữa bệnh; dược, thiết bị y tế và cận lâm sàng.

Trên cơ sở quy mô dân số, diện tích, điều kiện thực tế, UBND cấp xã quyết định tên gọi, số lượng và hình thức tổ chức như khoa, phòng, tổ hay đơn nguyên, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực và phù hợp từng địa phương.

Trong giai đoạn sắp xếp, trạm y tế xã vẫn thanh toán phí khám chữa bệnh BHYT theo giá đã phê duyệt. (Ảnh minh hoạ: Như Loan)

Đáng chú ý, trong giai đoạn sắp xếp, sáp nhập hoặc thay đổi tên gọi, trạm y tế xã vẫn được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mức giá đã được phê duyệt trước đó, cho đến khi cơ sở mới có giá dịch vụ được cấp thẩm quyền ban hành. Các giấy phép hoạt động cấp trước thời điểm sắp xếp tiếp tục được sử dụng cho cả cơ sở cũ và mới, nhằm duy trì hiệu lực hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trường hợp trạm y tế không thay đổi địa điểm hoạt động, cơ sở chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép do thay đổi tên hoặc địa chỉ. Trong mọi trường hợp, trạm y tế có trách nhiệm bảo đảm chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Thông tư cũng cho phép tiếp tục sử dụng việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, phân bổ thẻ bảo hiểm y tế và quy trình chuyển tuyến giữa các cơ sở như trước khi sắp xếp, theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Mã cơ sở, con dấu và con dấu của đơn vị đứng tên hợp đồng bảo hiểm y tế được dùng đến khi có mã và con dấu mới; nếu con dấu cũ bị thu hồi, cơ sở được hoàn thiện thủ tục sau khi được cấp con dấu và chữ ký số mới.

Để giảm áp lực trong giai đoạn chuyển tiếp, trạm y tế xã được phép gửi dữ liệu điện tử phục vụ thanh toán bảo hiểm y tế chậm tối đa 7 ngày so với quy định hiện hành, cho đến khi hoạt động ổn định.

Bộ Y tế giao UBND các tỉnh, thành phố quyết định giải pháp xử lý các tình huống phát sinh, phân công đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm về hợp đồng, thanh toán, cung ứng thuốc, thiết bị y tế và các vấn đề liên quan, bảo đảm trạm y tế xã duy trì hoạt động thông suốt cho đến khi hoàn tất cấp phép và ký hợp đồng bảo hiểm y tế mới.