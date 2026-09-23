Tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ đối với cán bộ do sắp xếp tổ chức bộ máy

(VTC News) -

Nội dung trên được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra khi phát biểu tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: chinhphu.vn)

Lưu ý một số tồn tại, hạn chế được nêu trong báo cáo và tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ có giải pháp rõ ràng, lộ trình cụ thể để khắc phục kịp thời và hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng.

“Quy định đúng, quy định chặt chẽ là cần thiết, nhưng điều quyết định là phải phát hiện, lựa chọn, bố trí đúng người, đúng việc; cán bộ phải có năng lực, bản lĩnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; hiệu quả công việc phải được đánh giá thực chất, quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Từ kết quả kiểm tra, giám sát và yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng thời gian tới, nhất là trong công tác cán bộ, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ.

Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với vị trí việc làm, nhóm chức danh, sản phẩm, hiệu quả cụ thể và mức độ đóng góp, đảm bảo đánh giá đúng sản phẩm, năng lực, vị trí cán bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác cán bộ, ưu tiên số hóa, kết nối dữ liệu cán bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về chức danh, tiêu chuẩn, quá trình công tác, mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả thực hiện; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, tập trung vào tất cả các khâu từ quy hoạch, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thực hiện chế độ, chính sách.

Trách nhiệm của người đứng đầu các cấp phải được đề cao; tăng cường giám sát thường xuyên để phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa; kịp thời kiểm tra, xử lý suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

“Tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm đúng đối tượng, trình tự theo quy định”, Thường trực Ban Bí thư đề nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: chinhphu.vn)

Sẽ có các biện pháp mạnh để kịp thời thay thế cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ rà soát toàn bộ kiến nghị của Đoàn Kiểm tra; xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức Đảng nhằm khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; tập trung thể chế hóa nhanh chóng, đồng bộ các chủ trương, đường lối mới của Đảng trên các lĩnh vực.

Về công tác cán bộ, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là bí thư cấp ủy.

Thủ tướng cho biết sẽ có các biện pháp mạnh để đánh giá đúng và kịp thời bố trí, thay thế cán bộ thuộc thẩm quyền; làm tốt công tác quy hoạch, thu hút, trọng dụng nhân tài và chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống dữ liệu về công tác cán bộ, đảng viên.

“Nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ khẩn trương cụ thể hóa các ý kiến, kiến nghị thành nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, đúng tiến độ”, Thủ tướng phát biểu.