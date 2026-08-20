Bộ Ngoại giao thông tin việc nhiều người Việt bị tạm giữ tại Pakistan

(VTC News) -

Trả lời họp báo thường kỳ chiều 20/8, liên quan đến thông tin từ truyền thông rằng Pakistan bắt giữ hơn 230 người tham gia vào đường dây trung tâm cuộc gọi lừa đảo trái phép ở Islamabad, trong đó có người Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, Cục Điều tra Liên bang Pakistan và Cơ quan Điều tra Tội phạm mạng Quốc gia Pakistan vừa qua tạm giữ một số công dân Việt Nam với nghi ngờ vi phạm về cư trú và lao động.

(Ảnh minh hoạ)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, tìm hiểu về nhân thân của những người bị bắt giữ và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với những người này.

“Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát vụ việc, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân và tiếp tục có các biện pháp bảo hộ đối với những công dân này. Đó là những biện pháp kịp thời, phù hợp theo đúng quy định của pháp luật sở tại”, theo Người phát ngôn.

Trước đó, theo thông tin từ truyền thông, giới chức Pakistan ngày 17/8 cho biết đã bắt giữ hơn 230 người nước ngoài, sau cuộc đột kích vào cơ sở bị cáo buộc là “trung tâm lừa đảo qua điện thoại” ở thủ đô Islamabad.

Một quan chức Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) nói, họ đến Pakistan bằng thị thực du lịch và không được phép thực hiện những hoạt động mà họ đang làm. Những người này hiện bị tạm giữ tại cơ sở ở Rawalpindi. Quan chức Pakistan cho biết các đại sứ quán liên quan đã được thông báo. Chi tiết về những cáo buộc đối với các nghi phạm sẽ được công bố trong những ngày tới khi cuộc điều tra vẫn đang tiến hành.

Đây không phải lần đầu Pakistan triệt phá một cơ sở bị cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo qua điện thoại. Tháng 7/2025, giới chức nước này từng bắt giữ 149 người, trong đó có 71 người nước ngoài, bị cáo buộc làm việc cho một “trung tâm cuộc gọi lớn liên quan đến các mô hình Ponzi và gian lận đầu tư”.