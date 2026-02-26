Trung Quốc kết án tử hình 16 người liên quan các vụ lừa đảo viễn thông ở Myanmar

Thông tin được công bố tại một cuộc họp báo của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 26/2, trước thềm “Lưỡng hội” - hai kỳ họp quan trọng hàng đầu Trung Quốc của Nhân đại (Quốc hội) và Chính hiệp (Mặt trận) diễn ra vào tháng 3 hàng năm.

Cuộc họp báo của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc tổ chức ngày 26/2. (Ảnh: CCTV)

Theo một người phát ngôn của Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc, hơn 27.000 vụ án sơ thẩm liên quan đến tội phạm lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar đã được các tòa án nước này hoàn tất xét xử, tính đến cuối năm 2025.

Trong đó, các vụ án liên quan đến băng đảng tội phạm gia tộc họ Minh và họ Bạch – 2 trong 4 gia tộc băng đảng tội phạm lớn thu hút sự chú ý rộng rãi của cả Trung Quốc và quốc tế ở miền Bắc Myanmar – đã hoàn tất các thủ tục tố tụng. Tổng cộng 39 cá nhân bị kết án từ tù chung thân trở lên, trong đó 16 người bị tuyên án tử hình và hành quyết ngay lập tức. Hai nhóm tội phạm vũ trang xuyên biên giới lớn này đã bị triệt phá hoàn toàn.

Từ tháng 7/2023, Bộ Công an Trung Quốc phát động chiến dịch đặc biệt nhằm vào tội phạm lừa đảo viễn thông có nguồn gốc từ miền Bắc Myanmar. Trong 2 năm qua, với việc kết án các băng đảng họ Minh và họ Bạch, các băng đảng họ Ngụy và họ Lưu cũng bước vào giai đoạn truy tố. Cả 4 băng đảng tội phạm lớn đều đã bị đưa ra tòa.

Người phát ngôn của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cũng cho biết, từ năm 2021-2025, các tòa án trên cả nước đã hoàn tất hơn 159.000 vụ án sơ thẩm về tội phạm viễn thông và lừa đảo trực tuyến, tuyên án hơn 338.000 bị cáo.

Năm 2023, số vụ án được kết án và số bị cáo bị tuyên án tăng lần lượt 48,4% và 38,6% so với năm trước. Các con số tăng tương ứng của năm 2024 là 29,4% và 26,7% và của năm 2025 là 1,2% và 4,5%.

Theo người phát ngôn, xu hướng này cho thấy hiệu quả mang tính giai đoạn trong nỗ lực đấu tranh và xử lý các loại tội phạm này của cơ quan tư pháp Trung Quốc.