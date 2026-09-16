Bộ Công Thương trao quyết định bổ nhiệm 7 lãnh đạo các đơn vị

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm và tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài trao các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo của Bộ Công Thương. (Ảnh: Báo Công Thương)

Theo đó, 7 cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng các đơn vị, gồm:

Ông Lê Triệu Dũng giữ chức Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên.

Ông Bùi Huy Sơn giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang giữ chức Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số.

Bà Lê Hoàng Oanh giữ chức Cục trưởng Cục Thương mại điện tử.

Ông Trần Bình Trọng giữ chức Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Trường Giang giữ chức Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Ông Trần Thanh Tùng giữ chức Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều công chức giữ chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị. (Ảnh: Báo Công Thương)

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng ký các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với cấp Phó Thủ trưởng các đơn vị, cụ thể:

Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên có các ông bà giữ chức Phó Vụ trưởng: Đỗ Quốc Hưng, Nguyễn Thảo Hiền, Võ Hồng Anh, Nguyễn Việt San, Nguyễn Hồng Dương, Tô Ngọc Sơn, Phạm Quỳnh Mai, Nguyễn Việt Chi, Ngô Chung Khanh.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp gồm các ông/bà: Đỗ Thị Minh Trâm, Nguyễn Văn Thịnh.

Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam gồm các ông/bà: Trần Mỹ Dũng, Lê Quốc Hùng, Trần Phương.

Phó chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia gồm ông: Lê Văn Lượng, Phạm Minh Khôi.

Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí gồm các ông: Trịnh Đức Duy, Đặng Hải Anh, Đặng Hải Dũng.

Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số gồm các ông: Trần Minh, Đào Duy Anh, Nguyễn Việt Tấn, Hoàng Ninh.

Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử gồm các bà: Lại Việt Anh, Nguyễn Thị Minh Huyền.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính gồm các bà: Tào Thị Kim Vân, Đỗ Vũ Anh Thư, Mai Thu Hiền.