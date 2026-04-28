MV có câu hát tranh cãi 'Lúa chín không cúi đầu' đang thu hút bao nhiêu view?

MV "Người Việt mình thương nhau".

Ca khúc Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện đang nhận nhiều tranh luận khán giả. Sau 5 ngày phát hành, ca khúc hiện thu về hơn 1,9 triệu lượt xem trên Youtube cùng gần 3 nghìn lượt bình luận (tính đến 14h10 trưa 28/4).

Trong số hàng nghìn bình luận dưới MV, ngoài phản hồi tích cực về giai điệu và hình ảnh, đa số khán giả đều cho rằng việc sử dụng câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" gây hiểu lầm, làm lệch đi ý nghĩa vốn có của một thành ngữ quen thuộc.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết đã chủ động viết lại phần lời mới, sửa câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" thành "Dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng".

Theo ghi nhận của PV, dù nhạc sĩ có động thái đổi lời ca khúc song đến hiện tại, MV Người Việt mình thương nhau trên Youtube vẫn giữ nguyên phần lời cũ và chưa được thay đổi.

MV hiện thu hút gần 2 triệu lượt xem sau 5 ngày ra mắt.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lên tiếng giải thích câu hát được đặt trong mạch cảm xúc về niềm tự hào dân tộc, đặc biệt khi đi cùng những cụm từ như “người con của nước Nam”, “thương nhau từ bom đạn”. Vì vậy, “chẳng hề cúi đầu” không mang ý nghĩa kiêu ngạo mà nhấn mạnh tinh thần không khuất phục trước khó khăn, áp lực hay biến cố lịch sử.

Nam nhạc sĩ kết luận, hình ảnh “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” là cách anh khắc họa một dân tộc đi qua nhiều biến động nhưng không gục ngã, vẫn giữ được lòng tự tôn và tinh thần ngẩng cao đầu. Châu Đăng Khoa nhấn mạnh thông điệp cốt lõi, người Việt có thể khiêm nhường, nhưng chưa bao giờ là một dân tộc cúi đầu.

"Tôi hiểu rằng nếu tách riêng câu hát này ra, có thể sẽ có những cách hiểu khác nhau. Tuy nhiên nếu đặt nó trong ngữ cảnh của toàn bộ bài hát - 'người con của nước Nam', 'thương nhau từ bom đạn', 'người Việt mình thương nhau' - thì câu hát này không nói về sự ngạo mạn, mà nói về khí phách.

Với tôi, 'lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu' là hình ảnh rất đẹp của người Việt Nam: đã đi qua bão giông nhưng không gục ngã, từng chịu nhiều mất mát nhưng không mất lòng tự tôn, trưởng thành trong đau thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu mà sống", nhạc sĩ chia sẻ.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, khán giả, cách lý giải này có phần khiên cưỡng, thiếu sức thuyết phục.